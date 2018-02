Vracející se Vydarený vyhlíží známé: Snad se to nezvrhne, říká

Problémy s třísly ho vyřadily na podstatnou část sezony. Proto René Vydarený přiznává, že mu olympijská přestávka přišla před závěrečnou částí sezony vhod.

„Pauza mi pomohla určitě a nemyslím, že jen mně. Bylo více zraněných hráčů,“ uvedl obránce hradeckého Mountfieldu.

Vracíte se po zranění, už jste stoprocentně fit?

Ano, měl bych být v pořádku. Tréninky absolvuji od minulého týdne. Tam jsem to trošku šetřil, ale už se to zdá být dobré. Do přípravného zápasu bych měl normálně nastoupit. Věřím, že to vydrží.

Problémy s třísly jsou tedy pryč?

Doufám, že ano. Je to ale bohužel můj častý problém.

Jak moc se těšíte zpátky do zápasového tempa a pomohla vám olympijská pauza?

Ono se osm zápasů zdá jako dlouhá doba, ale dělalo to jen nějakých šestnáct dní, takže já jsem v podstatě vypadl na nějakých dva a půl týdne. Bohužel jsem kvůli tomu přišel o dost zápasů, což mě samozřejmě mrzí. Čekání bylo dlouhé i proto, že se teď o olympijské pauze hodně trénuje. (smích)

Dnes vás čeká utkání se slovenským Trenčínem. Kolik toho o jejich týmu víte?

Já si myslím, že je to hodně atraktivní soupeř. Mají velmi dobrou sezonu, především úvod se jim povedl. Pohybují se stále nahoře, pokud vím. Pravdou je, že se na zápas velmi těším, je tam pár kluků, které znám.

Například bývalého spoluhráče z Hradce Petera Frühaufa.

No jasně. Peter Frühauf a Branko Radivojevič, to jsou chlapci, se kterými jsem hrával a těším se na ně. Doufám, že to bude opravdu přátelský zápas a nějak se to nezvrhne.

Sledujete Slovensko a své spoluhráče na olympijském turnaji?

Já myslím, že to sledujeme v kabině všichni. Přece jen je to velký turnaj, který se hraje jednou za čtyři roky. Slováci začali skvěle. Škoda, že nevyšlo utkání proti Slovincům, protože už mohli být ve čtvrtfinále. Takto se o to budou muset poprat s Američany, ale já věřím, že jsou i Američané hratelní.

A vaši spoluhráči?

Těm se daří. Konkrétně Dominik Graňák i Blaž Gregorc mají hodně bodů, což je pozitivní a vrhá to dobré světlo na Hradec.

Vy jste se zúčastnil her v Soči. Nemrzí vás, že to do Koreje nevyšlo?

Já si tak říkám, co bych tam vlastně dělal. Přece jen už mám svůj věk a nějak mi to ani nechybí. Ale vzpomínám na to velmi rád. Snad chlapci předvedou lepší výsledek než my v Soči.