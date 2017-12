Varování, které může skončit špatně: Zacha začal vysedávat na tribuně

Vlastně to není překvapivá zpráva. Zacha totiž tápe navzdory okolnostem, které mu nahrávaly.

Dostával hodně prostoru, v průměru trávil na ledě přes patnáct minut.

Trenér John Hynes ho dokonce stavěl i do první formace.

A byl trpělivý i ve chvílích, kdy nepřicházely výsledky. Bylo jich dost. Zacha dal sice zkraje sezony dva góly v utkání proti Torontu, od té doby však v 21 zápasech přidal jen čtyři asistence.

Mnohem víc však trenéra trápilo, že Zachovi schází „konzistentní zápal pro hru“. Což je zvlášť u tak mladého hráče hodně nelichotivá vizitka. Kdo jiný by měl s veškerým zaujetím bojovat o místo v NHL?

„Nevím, co se děje a proč nehraju. Je těžké vysvětlit moje pocity, ale nejsem z té situace nadšený. A také není zábava jenom trénovat,“ vykládal Zacha zámořským novinářům, když vypadl ze sestavy.

Není to v této sezoně poprvé, co zápasy sleduje jako zdravý náhradník pouze z tribuny. Hovoří se o tom, že začíná ztrácet chuť do hokeje, jelikož je už od mládí pod permanentním tlakem. A že těžko hledá motivaci stále dokazovat, že si zaslouží své místo. Že na to má.

Je docela možné, že se Zachovi honí hlavou řada myšlenek, zvlášť když je to přemýšlivý typ, který nedokáže hodit to negativní za hlavu. Paradoxně může být už ve 20 letech psychicky vyhořelý.

„Náš záměr není Pavla posílat na farmu. Chceme, aby byl v NHL a hrál. Doufáme, že se vrátí a bude se víc snažit. Máme ho opravdu rádi jako hráče a je to skvělý kluk,“ vykládal kouč Hynes.

Varování, které má probrat

Je evidentní, že se Zachu snaží vyřazením ze sestavy probrat. Varovat ho. Nebo lépe: naznačit mu, že musí zabrat. A zároveň ho pozitivními prohlášeními do médií podržet, aby svůj boj nevzdal úplně.

„Děláme všechno pro to, aby Pavel mohl hrát v NHL. Snad to zvládne. Musí být ale schopný se sám nastartovat. Musí se umět sám vyburcovat, bez toho se v téhle lize nemůžete prosadit,“ pravil Hynes.



Pro Zachu paradoxně není dobré, že Devils letos šlapou a po loňském trápení drží třetí místo ve Východní konferenci. Tým hraje od začátku sezony nad očekávání dobře. Navíc se daří jeho mladým konkurentům: dvacetiletý Nico Hischier je v týmu druhý nejproduktivnější a o rok mladší Jesper Bratt třetí.

Zacha? Ten je čtrnáctý a místo zápasů si musí přidávat po týmových trénincích. „Je to frustrace, to je to správné slovo,“ nezastírá. A trochu překvapivě dodává: „Abych byl upřímný, tak nevím, co musím ukázat, abych se vrátil do sestavy. S nikým jsem nemluvil, takže nevím, co se děje. Nehraju, takže jediná věc, kterou můžu dělat, je tvrdě trénovat. Necítím se skvěle.“



Ta slova jsou v rozporu s tvrzením trenéra Hynese, jenž už v listopadu, kdy Zachu posadil poprvé, zámořským žurnalistům řekl, že se sešel s ním i s jeho agentem Patrikem Štefanem, aby si všechno vyjasnili.

Co se bude dít?

Co se nyní bude dít? Možných scénářů je několik. Nejpravděpodobněji však Zacha dostane ještě jednu šanci přesvědčit, že se chce o své místo v NHL porvat. Když nechá na ledě všechno, možná mu odpustí i slabší produktivitu.

V opačném případě ho Devils mohou nabídnout ostatním celkům, aby ze své ztracené volby na draftu alespoň něco získali. Není vyloučené, že změna prostředí může Zachovi pomoct. Pokud o něj nebude mít nikdo zájem, nejspíš skončí na farmě, byť tuto variantu trenér momentálně vylučuje.

„Pavel se chce zlepšit,“ říká jeho spoluhráč Jimmy Hayes. „Pokračuje v práci tím správným směrem. Je talent, ale má také robustní postavu. Když dá tyhle dvě věci dohromady, může být nebezpečný.“

Prokáže to?