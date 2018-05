Zlatá hokejka má deset finalistů. Favoritem je Pastrňák

Český útočník David Pastrňák přijímá od spoluhráčů z Bostonu gratulace ke gólu.

Je to spíš formalita, nedá se čekat, že by ho po další výtečné sezoně v NHL někdo ohrozil. David Pastrňák je zkrátka jasným favoritem 50. ročníku Zlaté hokejky, která jde do finále. Pořadatelé ankety oznámili jména deseti borců, z nichž vzejde vítěz.

Pastrňák v ní pochopitelně nechybí. Jeho většími konkurenty budou další krajánci z NHL - útočníci Tomáš Hertl, jenž v San Jose prožil dobrý rok a výborné play off, a stálice Jakub Voráček z Philadelphie. Do elitní desítky, která vzešla po sečtení hlasů z prvních dvou kol (první proběhlo 5. března po skončení olympiády a základní části v extralize, druhé 21. května po mistrovství světa). To třetí má uzávěrku 11. června v závěru Stanley Cupu. Elitní desítka podle abecedy Martin Erat (Kometa) Pavel Francouz (Čeljabinsk) Milan Gulaš (Plzeň) Tomáš Hertl (San José) Ondřej Kaše (Anaheim) David Krejčí (Boston) Martin Nečas (Kometa) Ondřej Palát (Tampa) David Pastrňák (Boston) Jakub Voráček (Philadelphia) Mezi nejlepšími je ještě zámořská trojice David Krejčí z Bostonu, Ondřej Palát z Tampy a Ondřej Kaše z Anaheimu a „Evropané“ Pavel Francouz z Čeljabinsku, Milan Gulaš (Plzeň) a také brněnská dvojice Martinů Erata a Nečase. Tito dva si místo mezi nejlepšími vybojovali až ve druhém kole, kdy získali hlasy za vydařené extraligové play off, v němž patřili k hlavním tahounům Komety v cestě za titulem. Naopak na jedenácté, resp. dvanácté místo se propadli Jan Rutta (Chicago) a Roman Červenka (Fribourg). Ve třetím závěrečném kole hlasování se nezohledňují výsledky z předchozích dvou. Slavnostní vyhlášení jubilejního, padesátého ročníku ankety Zlatá hokejka proběhne 19. června v pražském FORU Karlín. V minulosti získali z nominovaných hokejistů trofej David Krejčí (2013), Jakub Voráček (2015) a David Pastrňák, vloni nejmladší vítěz ankety v historii. Nováčky mezi nejlepšími jsou Milan Gulaš, Ondřej Kaše a Martin Nečas. David Krejčí figuruje v desítce poosmé, Jakub Voráček pošesté, Ondřej Palát popáté a Martin Erat počtvrté, naposledy v roce 2012. Alespoň jeden hlas získalo v prvních dvou kolech ankety celkem 61 hokejistů. Pořadí na dalších místech 11. Jan Rutta, Chicago 151 (106/45), 12. Roman Červenka, Fribourg 108 (81/27), 13. Tomáš Mertl, Plzeň 87 (73/14), 14. Dmitrij Jaškin, St. Louis 73 (0/73), 15. Jan Kovář, Magnitogorsk 71 (53/18), 16. Michal Kempný, Washington 64 (14/50), 17. Jiří Sekáč, Kazaň 60 (32/28), 18. Dominik Kubalík, Ambri (29/30), 19. Radko Gudas, Philadelphia 57 (18/39), 20. Martin Růžička, Třinec 48 (42/6), 21. Jakub Vrána, Washington 44 (8/36), 22. David Rittich, Calgary 42 (2/40), 23. Michal Řepík, Sparta 37 (18/19), 24. Radek Faksa, Dallas 35 (26/9), 25. Tomáš Plekanec, Toronto 35 (14/21), 26. Filip Zadina, Halifax 34 (29/5), 27. Tomáš Nosek, Las Vegas 29 (8/21), 28. Dominik Furch, Omsk 25 (16/9), 29. Jan Kolář, Chabarovsk 20 (16/4), 30. Michael Frolík, Calgary 15 (15/0), 31.–32. Petr Mrázek, Philadelphia 14 (14/0) a Jakub Nakládal, Jaroslavl 14 (13/1), 33.–35. Vojtěch Mozík, Podolsk 12 (4/8), Lukáš Radil, Spartak Moskva 12 (8/4) a Miroslav Svoboda, Plzeň 12 (12/0), 36. Michal Neuvirth, Philadelphia 11 (9/2), 37.–39. Patrik Bartošák, Vítkovice 10 (10/0), Jaroslav Bednář, Hradec Králové 10 (10/0) a Petr Koukal, Hradec Králové 10 (10/0), 40.–42. Filip Hronek, Grand Rapids 8 (0/8), Vladimír Sobotka, St. Louis 8 (4/4) a Libor Šulák, Lahti/Grand Rapids Griffins 8 (0/8), 43.–46. Dominik Hrachovina, Tampere 6 (4/2), Lukáš Krajíček, Třinec 6 (0/6), Tomáš Kundrátek, Novgorod 6 (6/0) a Filip Pyrochta, Liberec 6 (0/6), 47.–48. Michal Gulaši, Kometa 5 (0/5) a Roman Polák, Toronto 5 (5/0), 49.–52. Leoš Čermák, Kometa 4 (0/4), Jakub Krejčík, Kometa 4 (1/3), Michal Moravčík, Plzeň 4 (0/4) a Michal Vondrka, Chomutov 4 (3/1), 53.–55. Tomáš Čachotský, Jihlava 3 (3/0), Libor Kašík, Zlín 3 (2/1) a Marek Trončinský, Pardubice 3 (2/1), 56.–57. Jakub Jeřábek, Washington 2 (0/2) a Marek Kvapil, Liberec 2 (0/2), 58.–61. David Ciencala, Třinec 1 (0/1), Libor Hájek, Regina 1 (1/0), Tomáš Hyka, Las Vegas/Chicago Wolves 1 (0/1) a Martin Kaut, Pardubice 1 (0/1). Celkem (1. kolo8/2. kolo)