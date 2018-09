V hokejovém Zlíně věří, že mají hektické časy za sebou

„Loňské předsezonní období bylo hektické. Všechno se šilo horkou jehlou. Letos jsme měli více času na přípravu. Jsem spokojený, v jaké je klub kondici sportovní i ekonomické,“ pochvaluje si generální manažer Martin Hosták, který ve funkci šéfa Beranů začíná druhou sezonu.

Klub bude podle Hostákových slov operovat se stejným rozpočtem pro extraligový tým jako loni (cca 66 milionů korun). Mohlo však být mnohem hůře a Zlín by vstoupil do extraligy bez titulárního partnera. Po roční pauze se ale do názvu i loga klubu vrátila místní stavební společnost PSG, která nahradila obchodní portál Aukro. Dohoda je na dva roky.



„Loni touto dobou byla atmosféra napjatá. Kolem klubu panoval negativní rozruch, těžko se tomu čelilo,“ přiznal s odstupem času hlavní trenér Robert Svoboda.

Cíl je stejný – aspoň předkolo

Ambice se nemění. Úspěch = postup do play off. „Přesto bychom chtěli být lepší než loni,“ přeje si sportovní manažer Jiří Šolc. Jinými slovy skončit po základní části výše než na devátém místě a zvládnout lépe předkolo play off, ve kterém Berani prohráli s Olomoucí 1:3 na zápasy.

Zlín přitom nezastavil trend odchodů opor. Loni přišel o reprezentanty Holíka s Kotvanem, letos je následovali dlouholetá brankářská jednička Kašík, lídr produktivity Roberts Bukarts a čerstvý reprezentant Šťastný.

„Víme, že Bukarts byl zárukou gólů. Brankářská náhrada (Sedláček) se povedla a klidně se může stát, že někdo vyletí jako loni Šťastný,“ podotkl Svoboda, který bude znovu sázet na armádu zlínských odchovanců.

Rozšíří se Síň slávy

Klubové ikony minulých dekád si připomene klub při třech slavnostních večerech. Do Síně slávy budou uvedeni až čtyři hráči. „Oslavy 90 let hokeje ve Zlíně povedou sezonou jako červená nit,“ zmínil Hosták významný mezník.

Kulaté jubileum prvního hokejového duelu ve městě připadá na 13. ledna, kdy Berani přivítají Pardubice. Dres se jménem prvního oceněného hráče půjde pod strop zimního stadionu 28. září před duelem s Libercem.

„Pro fanoušky chystáme i další akce,“ naznačil Hosták.

Klub nově zavedl dynamickou cenu lístků. Na většinu utkání zůstala na stejné výši (sezení 280 a 190, stání 130 korun), na pět nejatraktivnějších zápasů se nepatrně zvedne, na pět méně lákavých se o stejnou částku zase sníží.

„Zájem o permanentky se oproti minulé sezoně mírně zvýšil, ale pořád to není jako dříve,“ mrzí Hostáka.

Zahájení záměru rekonstrukce stadionu je na spadnutí

Návštěvníci stadionu se dočkali opravy nevyhovujících toalet, na další vylepšení komfortu si ale musí počkat. Tak třeba dosluhující multifunkční kostku nad středovým kruhem nahradí nová až v průběhu sezony.

„Už jsem z toho docela rozladěný, jedna společnost neustále napadá výběrové řízení a prodlužuje instalaci,“ posteskl si Hosták.

Samostatnou kapitolou je nutná modernizace haly, která byla uvedená do provozu v roce 1957. Klub s městem, které je jeho nejvýznamnějším vlastníkem, dokončují legislativní záměr rekonstrukce stadionu tak, aby celý proces mohlo spustit nové zastupitelstvo, které vzejde z říjnových voleb.