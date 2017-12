Hokejový Zlín vydřel bod, přišel o sérii a ztratil kanonýra

Berani přitom zápas rozjeli nadějně. Stejně jako v nedělním vítězném duelu s Pardubicemi skórovali už na začátku 3. minuty - kotouč dostrkal za záda brankáře Rybára kanonýr Honejsek.

Od té doby však bylo pro Zlín všechno dlouho na „levačku“. Za čtyři minuty srovnal Látal, v prostřední třetině pak stíhala Berany jedna pohroma za druhou.

Už po 12 vteřinách odjel z ledu jenom za podpory spoluhráčů Honejsek, a přestože se nejlepší zlínský střelec sezony ještě po ošetření zkusil v komerční přestávce sklouznout, vrátil se do kabiny a do hry už nezasáhl.

Čtyři minuty před druhou pauzou přišli domácí o dalšího hráče - to už po hradecké akci do prázdné brány prohrávali. Při pádu u mantinelu si pochroumal koleno obránce Matějíček a stejně jako Honejsek zamířil předčasně do šatny.

„Matějíček bude chybět minimálně měsíc, Honejska odvezla sanitka do nemocnice na pozorování s podezřením na otřes mozku. Všechno se nám to se...,“ ulevil si druhý kouč Zlína Martin Hamrlík.

Zlín má už na marodce dva stěžejní beky, Nosek se dává dohromady po operaci ramene, Ferenc léčí roztříštěný prst na ruce.

V závěrečné třetině se přesto domácí v rozbité sestavě a před nejnižší návštěvou sezony (2 244 diváků) vzepjali a soupeře zmáčkli. Zaslouženého vyrovnání se ale dočkali až deset vteřin před koncem při přesilovce, kterou navíc podpořili riskem bez brankáře. Šťastným střelcem byl David Šťastný, jemuž se stejný kousek povedl v domácím zápase proti Plzni.

V prodloužení se však na Berany opět přilepila smůla. Zatímco Veselý trefil tyč, z následného protiútoku se podruhé včera prosadil Látal. „Po druhé třetině, kdy nás zamkli v naší třetině, je bod dobrý. Lepší než nic,“ podotkl Šťastný.

Zlín tak prohrál doma s Hradcem Králové poprvé od 19. března 2014, kdy s ním padl ve druhém čtvrtfinále play-off. Sérii tří domácích zápasů před druhou reprezentační přestávkou uzavřou Berani v pátek proti Liberci.