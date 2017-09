Prohráváme, protože jsme nedisciplinovaní, láteří zlínský manažer Hosták

„To je hodně špatné. Situace je k řešení a musíme určitě něco dělat. Všichni si to uvědomují. Nikdo nemá ruce v klíně s tím, že to snad bude lepší,“ říká Hosták, který klubu šéfuje od letošního června.

Trenéři mají důvěru?

Samozřejmě.

Jaké kroky podniknete?

Možností, které můžu z kanceláře udělat, není moc. Řešení musí vymyslet trenéři, a hlavně hráči. Všichni víme, že nás trápí velká nedisciplinovanost. Máme strašně moc vyloučených hráčů. V Jihlavě jsme hráli za stavu 2:0 prvních osm minut třetí třetiny neustále v oslabení a dvakrát ve třech. Pak gól visí ve vzduchu a nějakým způsobem tam spadne. Navíc se hraje na málo lidí, je tam únava. Nedisciplinovanost je teď pro mě největší téma a čekám od trenérů, že k tomu zaujmou stanovisko.

Uvažujete o pokutách?

Těžko říct. Je to na trenérech. Ale jestliže mi řeknou, že hráče na to upozorňovali a bavili se o tom u videa – a nebylo to poprvé, co jsme doplatili na nedisciplinovanost –, tak nějaké pokuty přijdou.

„Kádr ani trenéři tady nejsou na to, abychom byli nejhorší v extralize.“

Velkými hříšníky jsou bratři Bukartsové. Jste z nich zklamaný?

Rozhodně jsem od nich očekával něco jiného, než předvádí.

Čím si vysvětlujete jejich podrážděné chování na ledě?

V sobotu jsem se bavil s Rihardsem, v pondělí jsme je tady měli oba. Co jsem si povídali, není třeba rozebírat v novinách. Ale není to tak jednoduché. Rihards byl nějakou dobu v zámoří. Roberts tady měl k sobě vždycky konstruktivního centra, který mu to přihrával. Hrál s Petrem Holíkem, který je pryč. Myslím si, že Roberts si toho na sebe naložil trochu moc. Že si myslí, že kromě toho, že bude dávat góly, bude také tvořit hru. Je začátek sezony, ale že jsme poslední, se nikomu nelíbí.

Podle disciplinární komise rozhodčí v pátečním střetnutí s Brnem vyloučili Robertse Bukartse do konce zápasu nesprávně. Je to pro něho polehčující okolnost?

Tohle není tak úplně přesné. Bavili jsme se o tom i s předsedou komise rozhodčích Vláďou Šindlerem a ten má na to jiný názor. Nebylo to tak, že by Roberts skočil ze střídačky s cílem se rvát. Tady se ho musíme zastat. Nicméně do rvačky se zapojil jako šestý hráč. Situace je sporná a nemůžeme se vymlouvat na rozhodčí. Každý dělá chyby, ale my jim nahráváme nedisciplinovaností. V Liberci i v Jihlavě vyhodíme puk přes plexisklo. V Jihlavě nás rozhodně nepoškodil rozhodčí, tak to nebylo. Co se musí změnit, je uvnitř týmu. Nemůžeme se koukat navenek, na soupeře, na rozhodčí. To je cesta do pekel.

Nezkusíte sehnat k Bukartsovi tvořivého centra i za cenu zadlužení?

Tohle je řešení, které se člověku honí hlavou. Ale zadlužování tady bylo loni dost. Jsem přesvědčený, že kádr ani trenéři tady nejsou na to, abychom byli nejhorší v extralize. Že jsme poslední, je dané, ale věřím, že najdeme řešení. Můžeme někoho shánět zvenčí, kdo to zvedne, ale tohle nyní pro mě není téma.

Dají se očekávat hráčské přesuny s prvoligovým Přerovem?

To je věc trenérů. Nebudu jim diktovat, jaké hráče mají postavit, jaké mají vyměnit. Předpokládám, že se k tomu nějak postaví. Pokud budou mít zájem o moji radu, tak jim to řeknu. Ale já od nich budu chtít výsledky. Jsou za to zodpovědní, stejně jako já jsem zodpovědný za celý klub.

Ve dvou domácích zápasech jste nedali ještě gól. V čem je rozdíl proti venkovním?

Oddělil bych je. Kometa byla v obraně pevná a silná, takže jsme se nedokázali vůbec prosadit. Proti Pardubicím jsme hráli po vítězství ve Vítkovicích a asi si spousta kluků myslela, že to budeme hrát do prázdné brány a budeme mít hezké akce. Jenže jsme nebyli dostatečně důslední před brankou soupeře, měli jsme málo střel. Hráli jsme strašně komplikovaně. V Liberci i Jihlavě se to zlepšilo. Hru jsme zjednodušili. Ne že bychom měli nějaké geniální příležitosti, ale v prvních dvou třetinách lítaly puky na bránu. Byly tam rány od modré, clony, teče, povedl se jeden brejk.

Stejně jako loni je Zlín nejhorší na buly. Pořád ho hráče učíte na ledě?

Naposledy jsem byl na tréninku v sobotu. To jsou věci, které se nedají naučit za dva tréninky. Na druhou stranu statistiky nepřeceňuji. Vnímám to trošku jinak a třeba v Jihlavě jsem z toho měl daleko lepší pocit než v Liberci.

Berete páteční domácí zápas s Litvínovem a nedělní v Olomouci jako zlomový okamžik?

Prohráli jsme čtyři zápasy za sebou a série musí co nejdříve skončit. Tenhle víkend bude pochopitelně důležitý. Všichni věříme, že vykročíme jiným směrem než doteď.

Ve čtvrtek město odhlasovalo navýšení peněz pro klub. V kontextu s výsledky extraligového týmu to není ideální, že?

Tyhle dvě věci nemají souvislost. Bohužel lidi, kteří nám chtějí pomoct a staví se k tomu čelem, jsou zase pod daleko větším tlakem, včetně nás tady nahoře. Není to příjemné, na druhou stranu je to sport. Hrají chlapi, co jsou na ledě, a ti se z toho musí zase vyhrabat. Na to nejsou žádná kouzelná slůvka. Kluci musí chtít vyhrát více než soupeř a to v téhle chvíli postrádám u týmu jako celku.

Už se blížíte k obsazení pozice ekonomického jednatele?

Jsem pořád ve fázi hledání a je to těžké. Lidi nemají tendenci chodit do organizace, kde se nijak zvláště nedaří. Ve chvíli, kdy si všichni přečtou, že máme finanční problémy a teď ještě sportovní, tak to není nejžádanější místo široko daleko.