Hokejový Zlín má v útoku jen odchovance: Je to strategie klubu

Do této kategorie spadá i trojice útočníků, jejichž příchod klub v úterý oficiálně oznámil. Jakub Herman, Jakub Šlahař i Nicolas Werbik už ve Zlíně dříve působili.

„Je to filozofie a strategie klubu, mít tady hráče, kteří jsou nějakým způsobem spjatí se Zlínem a ten jim není lhostejný,“ pronesl sportovní manažer Beranů Jiří Šolc. „Chceme tady mít hráče, které známe hokejově i charakterově. Pokud bereme kluky odjinud, tak z bližšího okolí. Můžeme je dlouhodobě sledovat, máme o nich informace.“

Délku kontraktů klub neprozradil, kádr však není zdaleka uzavřený. Zlín je na přestupovém trhu stále aktivní.

„Tým chceme ještě posílit. Počítáme s tím, že v brzké době potvrdíme jméno jednoho velmi kvalitního forvarda z extraligy. Při nástupu na led pozveme na zkoušku dva až tři zahraniční útočníky. Může se jednat i o účastníky letošního mistrovství světa v Dánsku,“ prozradil Šolc.

Typově shání Berani praváky. Šlahař i Werbik tuhle podmínku splňují. Zatímco Šlahař si už extraligu ve Zlíně epizodně vyzkoušel, pro 20letého Werbika, který se vrátil po třech letech v zámoří, bude česká soutěž novinkou.

„Všechny informace, které o něm máme, dávají předpoklady, že by to mohlo dobře dopadnout. Kreativní, šikovný, střelec se skvělými fyzickými dispozicemi. Musí to ale prokázat v seniorské soutěži,“ uvedl trenér Zlína Robert Svoboda.

Od Hermana a Šlahaře si ve Zlíně slibují, že aspoň částečně nahradí bodový výpadek po odchodu produktivní dvojice Roberts Bukarts - David Šťastný.

„Herman se proti nám vždy prosadil. Doufáme, že mu to vydrží. Šlahař loňskými výkony, byť odehrál jen pár zápasů, prokázal extraligovou úroveň,“ prohodil Svoboda.

Zatímco o Bukartsově příštím působišti není jasno, Šťastný se upsal Mladé Boleslavi. Potvrdila se rovněž informace o přestupu brankáře Libora Kašíka do ruského Chabarovsku. Stejně jako jemu i Jakubu Sedláčkovi bude krýt záda Tomáš Štůrala.