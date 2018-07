Slovenský útočník Puliš bude bojovat o smlouvu ve Zlíně

Už loni měl Puliš nakročeno do extraligy, kvůli zdravotním problémům ale dres Dukly Jihlava v české nejvyšší soutěži neoblékl a sezonu dohrál za Zvolen, kde hokejově vyrostl. Ve 24 zápasech včetně play off zaznamenal 11 bodů za tři góly a osm asistencí.

Nyní je zdravotně v pořádku. „Letní přípravu jsem měl vynikající, shodil jsem deset kilogramů a na ledě se cítím skvěle,“ uvedl šestadvacetiletý Puliš pro server hokejportal.net.

Puliš patřil mezi velké slovenské talenty. Vyhlížel draft 2010, kdy mohl být vybrán do NHL, jenže jeho rozlet zastavila v červnu 2008 před vstupem do zámořské juniorské QMJHL nezaviněná autonehoda. Poté, co auto, v němž cestoval, vytlačil z cesty nákladní vůz, utrpěl zlomeninu pánevní kosti.

Povedený restart kariéry prožil ve Zvolenu, s nímž se v roce 2013 stal slovenským šampionem. Dva roky poté se stal nejlepším střelcem slovenské nejvyšší soutěže, když nastřílel 30 branek v 53 zápasech základní části a vysloužil si tím i angažmá ve Slovanu Bratislava v KHL.