Hokejisty Zlína nakopl proti Spartě uzdravený Kašík. Co on pochytal...

„Co on pochytal, to jsem dlouho neviděl. Mohlo to být po první třetině 0:5. Chytá v reprezentační formě, díky němu máme body,“ chválil Ondráček oporu týmu.

Kašík - Sparta 1:1. Tak by se dala výsledkově shrnout první perioda. „Úvodní třetina šla za Kášou,“ přidal se druhý trenér týmu Aukro Berani Zlín Martin Hamrlík, jehož celek inkasoval podruhé v čase 37:09.

Zlín byl v tom okamžiku dole, pět vteřin před druhou sirénou si však vzal psychickou výhodu na svoji stranu. Ondráček z nulového úhlu poslal puk před bránu hostů a finský gólman Aittokallio si puk srazil betonem za své tělo.

„Možná to ještě lízl Buky. Upřímně, mně je to jedno. Jsem rád, že máme tři body,“ podotkl Ondráček, jemuž nakonec připsali asistenci. Gól připadl Robertsi Bukartsovi.

„Dívali jsme se na video, že i v Třinci pustil podobný gól, když opustil přední tyčku. Tak jsem to zkusil,“ věděl Ondráček, co dělá. „Určitě nám to pomohlo, ale nakopl nás Káša,“ zmínil znovu zlínského hrdinu.

Rozdíl mezi brankáři se ukázal také v poslední části. Přestože Aittokallio vyřešil několik ošemetných situací, střelu Šťastného z vrcholu kruhu při zlínském oslabení nezpacifikoval. „To nás ještě více nakoplo, pak jsme měli zápas pod kontrolou,“ pravil Ondráček.

Pojistku přidal Honejsek, který symbolicky zápas gólově otevřel i uzavřel. Berani tak doma vyhráli počtvrté za sebou, v prvních dvou duelech na svém stadionu přitom neskórovali. „Jsme rádi, že se to zvedá, věříme si, sbíráme body,“ libuje si David Šťastný.

Páté vítězství ze šesti předešlých kol katapultovalo Berany ze dna tabulky na sedmé místo, před Spartu či Liberec. „Kdyby mi někdo řekl, že po jedenáctém kole budeme před nimi, tak bych si myslel, že jsme první, nebo druzí,“ zavtipkoval Ondráček.

I místo uprostřed tabulky Berani berou.