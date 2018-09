Stadion opraven, konečně doma. Putování znojemských hokejistů končí

Středový kruh zdobí dvě orlí hlavy v designu loga znojemského hokejového klubu, kruhy pro vhazování jsou opatřeny reklamami, nad mantinely se světlo odráží od vyleštěného tvrzeného skla.

I takto „obyčejný“ pohled na kluziště bude dnes vzácný pro hokejisty Znojma, kteří až nyní na svůj domácí led budou konečně smět vyjet.

Opravy na tamním zimním stadionu jsou definitivně u konce. Orli mohou poprvé v sezoně domů.

„Už jsme se na led chodili dívat,“ přiznal s úsměvem trenér znojemských hokejistů Miroslav Fryčer. „Kdybychom mohli, tak chodíme pokládat ucho na plochu, jestli je už dostatečně studená. Chodíme tam jako mlsní psi sledovat, aby tam byla aspoň jinovatka,“ vyprávěl na začátku týdne.

Dnes už svoje mužstvo vyveze na zbrusu nový led k prvnímu tréninku. Pozítří tam Orli hrají první domácí zápas sezony; v 5. kole EBEL hostí Medveščak Záhřeb.

Znojmo ocení bývalého kapitána Jiřího Berouna zápas živě vysílá Sport 5 Před pátečním utkáním proti Záhřebu se znojemský klub oficiálně rozloučí s hráčskou kariérou Jiřího Berouna. Bývalý kapitán Orlů byl s mužstvem spjatý šestnáct let a prošel s ním první ligou, extraligou i EBEL. Nyní je asistentem hlavního trenéra Miroslava Fryčera. Fanoušci, kteří se na zápas nedostanou, mohou duel sledovat v přímém přenosu na stanici Sport 5.

Klub má nachystané reklamní spoty do nové sezony, v rámci technických možností i předzápasovou show. Poté, co hráli jenom dva zápasy v deseti dnech, mohou i Orli vstoupit do sezony tak, jak se na ni těšili.

„Klobouk dolů před hráči, co v posledních dvou a půl měsících absolvovali,“ vrací se Fryčer k letnímu dojíždění na tréninky do Telče a kočování po celém regionu kvůli přípravným zápasům. „Každý už netrpělivě čeká, až se dostaneme do pravidelného rytmu zápasů v pátek a v neděli a k nim vložených kol během týdne. Všem se uleví, až se najede do zažitých kolejí,“ vyhlíží.

Dosud má Znojmo na kontě ze dvou zápasů dva body za porážky ve Villachu a v Grazu, obě v prodloužení. Zejména v neděli v Grazu byl zápas divoký jako málokdy, za konečným skóre 7:6 pro domácí se skrývá bláznivá podívaná plná obratů. Už ve 3. minutě Graz vedl 3:0, ve druhé části upravil na 4:1, pátý gól dal ex-znojemský útočník Colton Yellow Horn jen pár desetin vteřiny po odhoukání sirény, na 6:6 po základní hrací době upravilo Znojmo dvěma brankami v 59. minutě.

„Kanadská divočina,“ komentoval to s úsměvem Fryčer. Při utkání už mu tak do smíchu nebylo, tlak soupeře se snažil otupit střídáním brankářů a oddechovým časem, ale dostat se do zápasu se hostům podařilo až později. Část důvodů takto bizarního průběhu utkání přikládal malé rozehranosti svých svěřenců, vyplývající z nestandardních letních podmínek. „Naše nadrženost a přemíra snahy způsobily, že jsme tam vypadali v prvních třech minutách jako blbci. Pak se to stáhlo a za to před mančaftem smekám,“ upozornil kouč.

Aby měl tým na začátku sezony co nejvíc v tempu, když už Orli nemohli hrát všechny zápasy, vkládal mezi tréninky modelované zápasy. Nakonec ale ne klasická celá utkání, ale třeba jen na část tréninku. Kvůli marodce nemohl honit po place dvě pětky hráčů z obou stran nahoru dolů dvě hodiny v kuse.

„Půlhodinu byl trénink, hodinu se hrálo. Zápas ale stejně nenahradíte,“ smířil se.

S odstupem času Fryčer připustil, že z provizorního provozu, kdy Znojmo nemohlo trénovat a hrát na vlastním zimním stadionu, měl obavy. Jen je nechtěl ventilovat veřejně, aby to nevypadalo jako alibi nebo výmluva.

„Přesto jsem si vnitřně myslel, že to bude horší. Když jsem ale viděl, jak se k tomu celému kluci staví, tak jsem začal věřit, že ten dopad na nás bude minimální. Všechno je to nakonec o tom, jak do zápasů vstoupíte, jak k nim přistoupíte, jak zápas ukončíte. My máme dva body, to je dobrý vklad. Kluci se snaží, dostávají se do šancí, což je důležité. Kdyby neměli šance a na zápas se za stavu 3:0 vyprdli, tak jsem vzteklý. To se ale nestalo. Přesvědčili mě, že mají koule,“ hlásil Fryčer spokojeně.

Odložené domácí zápasy sehraje Znojmo během října. Proti Klagenfurtu (2. kolo) 9. října a proti Salzburgu (3. kolo) pak 23. října.