Znojmo hlásí návrat bývalého gólmana. Hrozně se těším, říká Nechvátal

Po návratu z angažmá v Innsbrucku vytvoří 25letý Nechvátal dvojici s Tomášem Halászem, který se dohodl na novém kontraktu.

„Hrozně moc se do Znojma těším,“ vzkázal Nechvátal fanouškům Orlů přes klubový web, který přestup oznámil.

„Už v únoru v Bratislavě na All Star Cupu jsem se bavil s (obráncem Znojma) Honzou Lattnerem, že tuhle možnost zvažuji. Tímto bych chtěl lidem z vedení klubu velmi poděkovat za důvěru a za to, že na mě nezanevřeli. Mám ve Znojmě trvalé bydliště, je to můj domov, přítelkyně odtud pochází taky. Věřím, že nás čeká dobrá sezona,“ uvedl brankář.