Čeká se na výtah vzhůru. Hokejisté Mladé Boleslavi zatím tápou

Hokej

Dalších 9 fotografií v galerii Pardubický gólman Ondřej Kacetl zasahuje proti pokusu Jakuba Klepiše z Mladé Boleslavi. | foto: ČTK

dnes 9:27

Dvanácté místo? To určitě není místenka, na které by se chtěli hokejisté Mladé Boleslavi usadit. V extralize se blíží ke konci první čtvrtina odehraných zápasů a středočeský celek zatím spíš navazuje na loňskou nevydařenou sezonu, než aby se ji podařilo vylepšit. Tři výhry z osmi zápasů a negativní skóre 17:27 zatím nejsou výtahem do horní poloviny žebříčku.