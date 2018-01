Hokejisté Slavie ukončili českobudějovickou vítěznou sérii výher

Byl to pro něj hektický konec týdne. V jeho průběhu dostal echo od trenéra Mariana Jelínka, že by ho chtěl získat do Motoru.

V pátek klub oznámil, že přichází posila do obrany a v sobotu v pražském Edenu Zdeněk Čáp v 16. minutě napřáhl po vyhraném vhazování Lukáše Květoně a poslal Motor do dvoubrankového vedení na ledě pražské Slavie v ostrém prvoligovém klání.

„Přijel jsem rovnou do Prahy. Do kabiny jsem přišel dříve, s každým jsem si podal ruku, pozdravili jsme se. Ale ty kluky člověk zná. Teď je třeba se s nimi co nejrychleji nějakým způsobem sžít a jedeme dál,“ popisoval pětadvacetiletý obránce, který letos stihl 12 zápasů v extralize za Hradec Králové a Olomouc a naskočil do 21 duelů v první lize v dresu Přerova.

„Trenér mi dal nějaké instrukce, co a jak se hraje, na víc nebyl čas. Myslím, že budeme hrát útočný hokej, budeme chtít každý zápas vyhrát. Bohužel na Slavii se nám to nepovedlo,“ smutnil Čáp, který se ale už těší do Českých Budějovic. Venku jeho tým prohrál 3:4 po nájezdech.

Ano. Na Slavii chtěli Jihočeši vyhrát, a navázat tak na šňůru šesti předchozích duelů, kdy zdolali i celky z první čtyřky. Dorazilo za nimi i hodně fanoušků, jak už se stává tradicí. A vše nasvědčovalo tomu, že skutečně vyhrají.

Hlavně když se v první třetině v 15. minutě prosadil ranou od modré Zdeněk Kutlák a hned minutu po něm skóroval stejným způsobem i Zdeněk Čáp.

Jenže rozjetí Jihočeši se pak zadrhli. „Jsem přesvědčený, že jsme na Slavii měli vyhrát. Ale ztroskotali jsme v proměňování šancí a měli určité výpadky. Ty domácí potrestali. Jak už jsem říkal, pohřbila nás horší koncovka. Vyložených šancí jsme měli několik,“ konstatoval po utkání asistent trenéra Motoru Luboš Rob.

A byla to třeba šance budějovického Martina Nováka, který mohl na začátku druhé části zvýšit na tříbrankový rozdíl, ale nedal.

A tak se snižovalo na druhé straně. Gába ve 26. minutě v oslabení vyrazil nahození Holého jen před sebe a domácí útočník Lukáš Endál pak pohotově dorazil. Hosté se znovu dostali na dvoubrankový náskok díky práci Víta Jonáka na brankovišti a velkému důrazu, ale domácí útočník Lukáš Endál znovu využil vyraženého kotouče a znovu snížil. Slavii držel gólman Frodl. A vyrovnání pak zařídil Lukáš Krejčík, který po individuální akci zamířil k tyči Gábovy branky.

Nerozhodný stav vydržel do prodloužení. „V něm byli hosté lepší, ale při nás stálo sportovní štěstí,“ hodnotil slávistický kouč Jan Srdínko. Na řadu přišly nájezdy a v nich se více dařilo domácím. Za Jihočechy skóroval jen Pajič a to bylo málo oproti dvěma zásahům Šafránka a Doležala.

Ani porážka na nájezdy nic nezměnila na tom, že Jihočeši dál vedou prvoligovou tabulku. Druhé Karlovy Vary totiž také zaváhaly. Doma prohrály se Vsetínem. Kladno s Frýdkem-Místkem vyhrálo pak až v prodloužení.

Jihočechy teď čeká týden bez cestování, protože následující dva zápasy odehrají doma. Nejprve ve středu od 17.30 hodin hostí Havířov a poté přijedou v sobotu do Českých Budějovic Benátky nad Jizerou. Zápas začne netradičně už v 16.30 hodin.

Pavlin jede na olympiádu

A ještě jedna zpráva vyvolala v závěru minulého týdne rozruch. A to fakt, že Motor bude mít přímo na olympijských hrách v Koreji svého zástupce.

Na hry sice jede několik odchovanců klubu v českém národním výběru, ale dostal se tam se Slovinci i obránce Žiga Pavlin. Pro zkušeného dvaatřicetiletého hráče to budou už druhé hry. Do pěti zápasů naskočil před čtyřmi lety v ruském Soči.