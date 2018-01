Třebíč se těší na vsetínskou kulisu. Ráda by dovezla tři body

„A mohlo to být ještě lepší,“ upozorňuje hlavní kouč Horácké Slavie Martin Sobotka. „Mrzí nás v tomhle směru zápas v Kadani, kde jsme nezískali ani bod. Mít teď o tři body víc, byla by naše situace ještě příjemnější,“ dodává.

V zatím posledním utkání ale jeho svěřenci úspěch slavili, na domácím ledě zvítězili 2:0 v souboji s Frýdkem-Místkem, čímž potvrdili, že před vlastním publikem se jim v letošní sezoně poměrně daří. Z tohoto pohledu jsou v tabulce pátí.

„Loni to bylo naopak, dařilo se nám spíš venku,“ připomíná Sobotka. „Ale já si myslím, že vyhrávat doma je kvůli fanouškům samozřejmě lepší,“ doplňuje.

Na druhou stranu však ví, že pro udržení se v osmičce nejlepších týmů bude určitě potřeba dovézt občas nějaké body i z venku. „Nejlépe hned teď ze Vsetína,“ prozrazuje trenér, kam povede dnešní cesta Horácké Slavie.

Navíc Na Lapači v letošní sezoně jeho tým už jednou vyhrál. „Ale bylo to hodně těžké utkání, rozhodl vlastně až náš gól do prázdné brány,“ připomíná říjnové vítězství 3:1, o které Třebíč bojovala do poslední vteřiny. „Snad to podobně vyjde i tentokrát,“ přidává Sobotka přání pro dnešní večer.

Do Vsetína se každopádně on i jeho svěřenci těší. Tamní atmosféra na stadionu je totiž pověstná. „Taková kulisa umí kluky vyhecovat a já věřím, že to znovu potvrdí. Je to rozhodně lepší, než když v Kadani přijde na hokej 150 lidí,“ zmiňuje bídnou návštěvnost při domácích zápasech Trhačů.