Hokejistům Jihlavy asi v příští sezoně nepomůže ani Anděl

„Budu se snažit dát s trenéry dohromady takový tým, abychom mohli mít ty nejvyšší ambice,“ ujišťoval jednatel jihlavského klubu Bedřich Ščerban. „Prioritou je teď pro nás hlavně gólman. Tam v tuto chvíli zůstaneme úplně bez,“ připomněl, že dres Dukly už nadále nebude oblékat nikdo z letošní trojice Lars Volden, Jakub Škarek, Josef Kořenář.

Jako možná varianta se proto nabízí návrat Jana Brože, který uplynulý ročník strávil ve druholigových Moravských Budějovicích. A jelikož v téhle soutěži patřil k nejlepším gólmanům, nabídky se po skončení sezony jenom hrnuly.

„Něco se rýsuje, ale pořád jsem pod smlouvou v Jihlavě, takže ještě nemůžu nic moc říct,“ uvedl jednadvacetiletý brankář. „Každopádně Jihlava je ve hře taky. A pro mě by to bylo asi nejlepší východisko. Ale bude záležet na trenérech a podmínkách. Doufám, že během jednoho až dvou týdnů bych měl mít jasno,“ přidal Brož přání.

Na cizince nebudou peníze

Kromě Voldena zmizí z Jihlavy s největší pravděpodobností také všichni zbývající cizinci, tedy Nicolai Bryhnisveen, Zach Hamill, Wacey Rabbit i Erik de la Rose, který by se měl v nové sezoně objevit v barvách extraligových Vítkovic.

„Ve WSM Lize si asi cizince nebudeme moci dovolit. Zatímco v extralize pro nás byli ekonomicky zajímaví, tady už by to tak nebylo,“ vysvětloval Ščerban.

Podle informací MF DNES se budou muset jihlavští trenéři v novém prvoligovém ročníku obejít také bez šikovného útočníka Lukáše Anděla, jehož si údajně vyhlédl extraligový Hradec Králové. Samotný hráč ale nechtěl nic kolem své osoby komentovat.

Norský brankář Lars Volden v Jihlavě nezůstane.

Naopak s určitostí podle Ščerbana zůstanou v týmu například kapitán Tomáš Čachotský, Adam Zeman a obránce David Váňa.

„Pokud se podívám na svoji listinu, kde mám zeleně to, co už je hotové, tak by nakonec měla zůstat zhruba půlka kádru,“ tvrdil před pár dny šéf Dukly.

Sáhnou do Vsetína?

Tu druhou ale bude muset teprve najít, přičemž velká nouze je pokaždé především o kvalitní obránce. Možným řešením by proto pro Jihlavu mohl být návrat Filipa Dundáčka, který odehrál letošní sezonu ve velmi dobré formě v prvoligovém Vsetíně.

„Spíš si ale budu hledat něco nového. Ve Vsetíně jsem se nedohodl na podmínkách, takže uvidím, co bude. Loni jsem taky podepisoval smlouvu až 1. srpna. Takže pokud se do té doby nic nenaskytne, budu čekat. Nicméně s Duklou jsem zatím nekomunikoval. A jestli se ozve, nevím,“ krčil rameny nejproduktivnější bek VHK Robe Vsetín v soutěžním ročníku 2017/18. Na konto si v něm připsal 54 zápasů s bilancí 7 gólů a 16 přihrávek.

Na Valašsku strávil část sezony rovněž další exjihlavský hráč, Anatolij Protasenja. A ani on se s tamním klubem nedohodl na nové smlouvě.

„Dostal jsem ale zajímavou nabídku z Junosť Minsk,“ zmínil urostlý útočník tým z běloruské ligy. „A byla tak zajímavá, že ji nakonec asi vezmu. Na přípravu odletím do Běloruska nejprve sám a pak za mnou přiletí přítelkyně se synem,“ prozradil.

O případném návratu do Dukly prý vlastně ani neuvažoval. „Ne, neměl jsem v plánu se vracet. A ani oni mě nekontaktovali. Přemýšlel jsem spíš nad Vsetínem, protože to tam bylo parádní. Pan Dopita chtěl hrát útočný hokej, což mě baví,“ vysvětloval Protasenja.

Koho tedy nakonec vedení jihlavského klubu do týmu přivede, ukážou až nejbližší dny, týdny a možná i měsíce. Každopádně na konci by to měl být celek, který se pokusí o okamžitý návrat do extraligy.

„Až čas ukáže, jestli se to povede, nebo ne,“ nechal se slyšet hlavní kouč A-týmu Dukly Petr Vlk.