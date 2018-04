Změny v sestavě Kometě nevadily. Mistr ucítil krev a povstal

Radim Zohorna dostal už v 7. minutě čtvrtého finále holí těsně vedle oka tak nepříjemně, že skončil v krvi nejprve na střídačce, pak v šatně a nakonec v nemocnici, ale brněnský celek to nevykolejilo.

„Všechny pětky hrají to stejné, takže když se vymění levaso za levaso, není s tím problém. Mohlo by to být složitější, když by zaskakoval centr někde jinde, ale to se nám neděje, takže v klidu,“ řekl Jan Hruška, centr první řady, které se změna přímo dotkla.

Místo Radima Zohorny přišel jeho bratr Hynek. Za stavu 1:1 proměnila Kometa přesilovku, později utekla na 3:1 a 4:2 a všechno završil gólem na 5:2 do prázdné branky Martin Dočekal.

S trochou nadsázky se dá říct: mistr byl jako žralok. Jakmile ucítil krev, šel po kořisti.

„Myslím si, že jsme měli dobrý pohyb a že jsme podali určitě lepší výkon než včera. Oni (Třinec) byli po včerejšku asi i víc unavení. To bylo to nejhorší, co se jim tady mohlo stát. Asi všichni dobře víme, že jejich včerejší výkon byl lepší než náš, a přece jsme my měli bod. Dneska od nás nikdo nebyl unavený, do jejich hlav nevidím, ale nechtěl bych být na jejich místě. Dnes jsme měli víc sil my a líp jsme s nimi hospodařili,“ shrnul rozložení sil na ledě Hruška.

Jako kdyby se Komety šachování s útočníky ani nedotklo. Měla jich třináct, takže se dostalo na všechny.

Přestože se znovu nevyvarovala inkasování od Třince krátce po vstřelení vlastního gólu, což se jí stalo v obou „brněnských“ zápasech, už si byla mnohem jistější než ve středu.

Šarvátka ve čtvrtém finále - nejaktivněji se zapojili třinecký Tomáš Linhart (v bílém, číslo 21) s brněnským Leošem Čermákem.

„Tam jsme zbytečně bránili. Ale vyhráli jsme. Sice hokej nebyl moc pěkný včera, ale o to hezčí byl dnes,“ mínil Hynek Zohorna. „Třinec navíc hodně propadal, propadali mu beci, a takhle vlastně vznikly některé naše góly. Ten, který dal Alex Mallet, a ten, na který (při power play Třince) nahrál Tomáš Vincour,“ přidal další postřeh Zohorna.

V první třetině se mu jako bonus podařilo proměnit přesilovku, což se Kometě povedlo poprvé ve finále. Vynechala při ní křížnou přihrávku těsně před brankovištěm na Martina Nečase, na puk si počkal mezi kruhy Zohorna a pohodlně zavěsil.

„Předtím v těch zápasech nám do přihrávky vždycky někdo na poslední chvíli položil hokejku. Takhle jak dneska to chceme hrát,“ pochvaloval si.

„Pro bránící tým je to těžké. Jakmile oni se pohnou, tak buď tam jsem já, nebo Jakub Krejčík, nebo Martin Nečas. Tam může být hodně hráčů volných, a těm pak nezbývá než vystřelit,“ dodal útočník, který se sedmým gólem dotáhl na čelo tabulky střelců v play off.

S Alexandrem Malletem se zase jednou dostali ke své velké zbrani, bleskovému brejku v oslabení. Třinci takto zasadili třetí z pěti úderů.

„Víme, co a jak v oslabení hrát. Počkáme si na to, až soupeř udělá chybu, a jdeme dopředu,“ popsal strategii Mallet.

Podtrženo a sečteno, Kometa má před nedělní pátou partií v Třinci tři mečboly. V sérii, o které se nedá říct, že by v ní dominovala, vede dominantním poměrem 3:1 na zápasy.

„Dneska jsme byli lepší my. Včera byli lepší oni, ale dva body jsou naše,“ řekl Hruška. „Nevím, čím to je, že vyhráváme i zápasy, v nichž se nám tolik nedaří. Jsme hrozně rádi, že se to tak děje. Není to poprvé, takže nebudu říkat, že to je o štěstí. Něco v tom našem týmu je, umíme se možná nějak semknout, nevím. Když je potřeba, vždycky se někdo utrhne a dá gól. Všichni jsme za to rádi a potřebujeme, aby se to stalo ještě jednou.“