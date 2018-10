Zlepšit produktivitu, velí Irgl. Jen jeho góly na Spartu nestačily

V čase 51:01 vyrovnával na 2:2, když ranou z první po ledě trefil mezírku mezi betonem a tyčkou.

Znovu těžil z krásné přihrávky centra Koloucha. „Jejich pětka nám dává góly, drží nás ve hře. Oba jsou techničtí hráči,“ chválil spolupráci druhého útoku olomoucký trenér Zdeněk Moták. „Je to o komunikaci, pořád máme co zlepšovat,“ doplní Irgl.

Jenže ani to kohoutům doma k bodům nestačilo. Potíž je totiž v tom, že k matadorovi Irglovi, který se trefil v sezoně už popáté, se spoluhráči nepřidávají. „Góly dal jen Zbyňa,“ posteskl si Moták.

Se Spartou tak Hanáci prohráli 2:4, přestože ji víc než půlku zápasu jasně přehrávali. Poslední gól inkasovali až ve hře bez brankáře.

Od Motáka slyšel profík Irgl, který si pravidelně přidává v posilovně, komplimenty: „Všechna čest, klobouk dolů.“ Sám kanonýr však jen zklamaně prohodil: „Je pěkné, že mám nějaké góly, ale na to se tady nehraje. My potřebujeme sbírat body do tabulky.“

Mora doplatila kromě bídné koncovky i na zběsilou pasáž od 50. minuty. Během 102 vteřin padly tři branky, dvě do sítě nerozehřátého gólmana Konráda.

„Bohužel jsme dvakrát nepohlídali hráče před brankou,“ litoval Irgl. „Neodehráli jsme špatný zápas, v určitých pasážích jsme byli lepší než soupeř. Potřebujeme zlepšit produktivitu, to nás trápí. Je to jediné naše minus. Na tom musíme pracovat.“

Čtyřicet střel totiž Machovský pochytal. „Jestli máme tolik střel a pustí dva góly, tak chytal dobře,“ hlesl Irgl.

„Machovský byl parádní,“ dodal sparťanský asistent trenéra Jaroslav Nedvěd. „Dostali jsme lekci z produktivity. Máme hodně střel, ale potence je chabá,“ štvalo Motáka.

Olomouc se trápila i v přesilovkách. Nevytvořila si v nich extra šance. „V přesilovce musíme hrát, na čem se domluvíme. A ne to po sobě házet jako brambory,“ zlobil se Irgl.

„Chybí nám tam důraz v předbrankovém prostoru,“ přikývl Moták. Ten Spartu naopak zdobil. A to před oběma brankami.

„Chtěli jsme mít pod kontrolou náš předbrankový prostor, blokovat střely a postupem času se do toho dostat. Zatím se můžeme spolehnout na speciální týmy v oslabení a přesilovce. Sehrály dobrý zápas, v oslabení vše ubránily, v přesilovce jeden daly,“ vyzdvihl Nedvěd. „Herní plán nám vyšel. Byl to dobrý hokej.“

Upřímně, dlouho to nevypadalo, že by Sparta měla brát body. Působila vlažně. „Myslím, že je to i tím, že my hrajeme dobře, máme dobrý pohyb, nedáváme soupeři moc prostoru,“ řekl Irgl.

Jenže Olomouc netrestala dostatečně. „To samé jako v Litvínově. I tam jsme byli 50 minut lepší. I teď bychom si minimálně dva body zasloužili za předvedenou hru,“ pokračoval Irgl.

Ani brněnská posila Lukáš Nahodil koncovku Mory okamžitě nevylepšil. Na centru třetího útoku zazdil jednu velkou šanci. Jinak moc vidět nebyl. „Nebyli jsme horší, ale nedokázali jsme to dotáhnout. Sparta se dala porazit. Neměla moc šancí,“ mrzela Nahodila nevydařená premiéra. „Máme Lukáše dva tréninky, jedno utkání, těžko hodnotit. Věříme, že nám produktivitu zvedne,“ doplnil Moták.

Až když obránci Staňkovi v polovině zápasu na modré čáře přeskočil puk hokejku a situaci hasil faulem, dostali se Pražané do tempa. Přesilovku využil dvě vteřiny před jejím koncem Pech.

„Každý takový gól dodá týmu křídla. Do té doby nás Olomouc měla pod tlakem, nedali jsme si dvě nahrávky po sobě. Pak jsme se zklidnili na puku,“ všiml si Nedvěd. „Věděli jsme, že Olomouc začne doma sebevědomě, agresivně, poslední dobou se jim daří. Do toho únavné cestování na Moravu.“

„Kde nás navíc nemají moc rádi,“ zubil se centr Lukáš Pech. Diváci po zápase ironicky tleskali rozhodčím vestoje. Ale v nich hlavní problém nebyl. Olomouc se dnes pokusí zabrat v Liberci. Musí však pálit přesněji. Irgl by měl dávat spoluhráčům soukromé lekce.