Kdo ohrozí Kometu? Co Sparta? A je Růžičkův Chomutov na odstřel?

Kometa - favorit

Od dob legendárního Vsetína neměla nejvyšší hokejová soutěž většího favorita. Brno bude zcela jistě útočit na zlatý hattrick, je to lákavé. Kromě toho i přes ztrátu několika tahounů (Nečas, Hynek Zohorna nebo Jakub Krejčík) dokázalo přivést zajímavé náhrady v čele s Lukášem Kašparem.

Třinec - favorit č. 2

Jestli někdo může Kometu ohrozit, pak Třinec. Má stabilní a sehraný kádr, ambiciózního trenéra Varaďu, jenž tým na jaře dovedl do finále, a také snajpra Robertse Bukartse, jehož přetáhl ze Zlína. Od něj se čeká hodně, však ho i sázkové kanceláře řadí mezi favority na střeleckou korunu.

Plzeň - dál na výsluní

Přišli o Tomáše Mertla, obrannou dvojici Moravčík, Sklenička a také o trenéra Martina Straku. Plzeň nemá takové ambice jako loni, ale může překvapit. Svědčí o tom výsledky v Lize mistrů. Navíc nový hlavní kouč Ladislav Čihák zas tak nový není, protože u týmu už pár let funguje. To je výhoda.

Hradec - změna stylu

Hradec udělal velkou čistku v kádru, má nového trenéra (Tomáš Martinec) a sportovního manažera (Jaroslav Bednář). Co z toho vyplývá? Výhybka z koleje defenzivního a nezáživného hokeje, nově by Východočeši měli víc bavit. Jenže přinese to okamžité výsledky? Zásadní změny potřebují čas.

Vítkovice - černý kůň

Minimum změn v kádru, sehraný tým, který už má zautomatizované všechny herní činnosti a hráčské vazby. Vítkovice jsou černým koněm extraligy, měly by potvrdit každoroční zlepšování na ledě i v tabulce. Naposledy skončily páté, teď by měly být ještě výš. Kam až Ostravané dokráčí?

Pardubice - otazník

V minulé sezoně východočeské Dynamo překvapilo. Po letech úpadku a zmaru se vydrápalo až do čtvrtfinále. Jenže bude se to opakovat? Jde o dlouhodobý trend? To je velká neznámá. Hodně bude záležet, jak se Pardubicím povede začátek sezony, od toho se bude odvíjet zbytek.

Liberec - ambice a realita

Sázkové kanceláře od něj čekají hodně, některé ho řadí dokonce hned za Kometu s Třincem a dělají z Bílých Tygrů třetího největšího favorita extraligy. Je to splnitelné? Výhodou je, že tým dál vede Filip Pešán a že jsou mladí hráči po minulé sezoně o něco zkušenější. Ti nejlepší však zmizeli v zámoří...

Olomouc - mírný propad

Olomouc těší, že se dál může spolehnout na lídra Zbyňka Irgla, jenž zůstává. Ovšem ze střídačky zmizel úspěšný kouč Zdeněk Venera. A to může být problém. Nebo ne? Před sezonou není důvod - i vzhledem ke kvalitě konkurence - předpokládat další úspěšné tažení. Olomouc čeká mírný propad.

Zlín - boj o desítku

Od Zlína nečeká nikdo zázraky. Aby také ano: musí pracovat ve skromných podmínkách, přišel o kanonýra Bukartse a bude muset sázet hlavně na tvrdou práci. Nic nenasvědčuje tomu, že ho čeká lepší rok. V první řadě to bude boj o to, aby se tým vyhnul starostem, desítka bude bonus.

Sparta - další očekávání

Naposledy to byl propadák, který zachránil alespoň postup do předkola, z nějž klub rychle vyhučel. Čeká se velký vzestup, protože přišel trenér zvučného jména Uwe Krupp a také řada zajímavých posil. Sparta opět prošla velkými změnami a je otázka, jestli si vše sedne, jak má. To rozhodne.

Mladá Boleslav - vzestup

Hůř už být snad ani nemůže, Boleslav v nové sezoně půjde nahoru. I díky tomu, že získala jednu z osobností extraligy - z Chomutova přišel produktivní a zkušený forvard Michal Vondrka. Do něj se vkládají velké naděje i pro jeho vůdčí schopnosti. Pokud se tým uklidní, může hrát klidně hodně vysoko.

Chomutov - boj o přežití

Na střídačce mají sice Vladimíra Růžička, sestava ale každým rokem oslabuje. Kdepak, od Pirátů se žádné zázraky čekat nedají. Bude to boj o přežití, velkým strašákem je účast v baráži. Hlavním cílem tudíž bude vyhnout se jí. Sázet se bude na bojovnost a odhodlání, hokejovostí to nepůjde.

Litvínov - mírný vzestup

Černožlutý klub ze severu se chce nejenom vyhnout starostem o záchranu, ale má také ambice: hrát opět pohledný ofenzivní hokej a držet se v tabulce na pozicích zaručujících play off. Proč by ne? Na střídačce bude úspěšný kouč Milan Razým, mužstvo by měl probrat návrat forvarda Jakuba Petružálka.

Karlovy Vary - outsider

Jsou nováčky, nemají peníze, nemají ani velké posily. Karlovy Vary čeká těžký rok a cíl je jediný: udržet se v extralize. „Podceňují nás, ale my všem ukážeme, že se pletou,“ tvrdí ovšem odvážně kouč Martin Pešout, který chce překvapit dravostí. Bude to stačit?