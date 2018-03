Jihlavská záchranářská mise začíná, první na řadě je Boleslav

Loni dělali maximum pro to, aby se do baráže o extraligu dostali, letos se jí chtějí všemožně vyhnout. Hokejisté Dukly Jihlava stojí na prahu série šesti utkání play out, které rozhodnou, zda si letos barážové nervy odpustí.

Výchozí pozici ovšem nemají svěřenci trenéra Petra Vlka nijak růžovou, na místo zajišťující setrvání v nejvyšší domácí soutěži ztrácejí aktuálně osm bodů. Na druhou stranu však situace Dukly není beznadějná. „Rozhodně není důvod k nějaké skepsi nebo odevzdanosti,“ burcuje před začátkem play out třiatřicetiletý obránce Jakub Suchánek.

Co čeká Jihlavu ve skupině o umístění Březnové duely:



Dnes:

Mladá Boleslav – Jihlava 17.30



Pátek 9. března Jihlava – Chomutov 17.30 Neděle 11. března Litvínov – Jihlava 15.30 Pátek 16. března Jihlava – Litvínov 17.30 Neděle 18. března Jihlava – Mladá Boleslav 16.00 Pátek 23. března Chomutov – Jihlava 17.30

Společně s Jihlavou se budou snažit o přímou záchranu také Chomutov, Mladá Boleslav a Litvínov. Posledně jmenovaný klub už je ale téměř jistě mimo hru. Na dvanáctou Boleslav se totiž dívá s patnáctibodovým odstupem.

„My ale máme pořád velkou šanci se baráži vyhnout, je o co hrát,“ upozorňuje na výrazně lepší situaci Dukly Suchánek.

Každopádně hodně napovědět může o dalším snažení už dnešní duel právě v Mladé Boleslavi. Pokud Jihlava nechce, aby jí soupeř utekl na rozdíl 11 bodů, musí vyhrát. A výsledky dosavadních vzájemných soubojů rozhodně dávají naději. Se Středočechy má Dukla naprosto vyrovnanou bilanci.

„Myslím, že v sezoně jsme několikrát ukázali, že hrát se dá s úplně každým týmem. Ať už je to Třinec, Brno nebo právě Boleslav. I proto můžeme být optimističtí,“ má jasno Suchánek, rodák z Tábora, který na Vysočinu přišel loni v létě z prvoligových Českých Budějovic. V základní části odehrál všech 52 zápasů, přičemž si na konto připsal 13 kanadských bodů za 2 góly a 11 asistencí. V nedělním duelu s Olomoucí však utrpěl zranění, kvůli kterému musel navštívit lékaře.

„Je to taková menší svízel, ale nic vážného,“ ujišťoval Suchánek, čímž dal jasně najevo, že je připravený vrhnout se do bojů o záchranu nejlépe už dnes večer.

„Nálada je dobrá. Tak jako celou sezonu. Vlastně jsme za celou dobu neprošli nějakou větší psychickou krizí,“ přesvědčoval Suchánek.

Soupeř řeší spory s fanoušky

Pořádnou dávku sebevědomí navíc jihlavští hokejisté nabrali v posledních dvou kolech základní části. Nejprve vyhráli 4:2 v Hradci Králové a poté si doma poradili 3:0 s Olomoucí.

„Je jasný, že po vyhraném zápase je pro hlavu všechno mnohem příjemnější,“ usmíval se zkušený jihlavský bek. „Myslím, že jsme se na play out nachystali dobře,“ dodal.

Jenže body v závěrečném kole dokázal získat také dnešní soupeř Dukly. Na domácím ledě si Mladá Boleslav v neděli poradila s Třincem po samostatných nájezdech. A také v táboře Středočechů vládne před play out odhodlání.

„Jsme připravení na to, abychom se rvali o každý bod, puk a střídání,“ poslal na Vysočinu vzkaz asistent hlavního trenéra Bruslařského klubu, exjihlavský Viktor Ujčík.

Nicméně k ideálu má atmosféra v hokejové Mladé Boleslavi docela daleko. Tedy aspoň z pohledu fanoušků, kteří bojkotovali poslední zápas základní části. Nelíbilo se jim údajně, že jim hráči nepřišli po prohraném utkání na Spartě poděkovat za podporu.

„My teď musíme držet pospolu. Nemůžeme si tady bourat bábovičky na pískovišti. Klub musí být soudržný, protože se nachází v kritické situaci,“ reagoval na protest fanoušků na klubových stránkách sportovní manažer bruslařů Jaromír Látal. „Samozřejmě jsem fanoušky žádal, aby upustili od jakéhokoliv protestu. Řekli mi, že na příští zápas přijdou. Klub a zejména hráči jejich podporu potřebují. Musíme všichni udělat maximum pro to, aby všechno dobře dopadlo,“ dodal.