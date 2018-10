Hokejisté Plzně loupili ve Zlíně, pokazili tam slavnostní večer

Zlín zase doma prohrál. Rozhodující gól padl se sirénou Pamatuje složité zlínské začátky v nejvyšší soutěži v 60. letech minulého století, sestupy a postupy v 70. letech, stejně jako historický titul v roce 2004. Tehdy dokonce předával kapitánovi Miroslavu Okálovi mistrovský pohár, protože šéfoval extralize. Od pátku má zlínská hokejová legenda Bohumil Kožela své místo mezi dalšími ikonami zdejšího hokeje. Stal se devátým hráčem, jehož dres visí pod stropem Zimního stadionu Luďka Čajky, což ho mimořádně potěšilo. „Moje poslední setkání s fandy bylo v roce 2003, kdy křičeli Kožela ven. Jsem rád, že teď mi dali hlas, aby moje jméno viselo pod stropem. Je to satisfakce,“ pronesl Kožela, který před patnácti lety dělal generálního manažera. Bohumil Kožela (vlevo) přijímá gratulace, jeho dres byl slavnostně vystaven ve zlínské hale. Fandové na něj hulákali v roce 2003, kdy Zlín skončil předposlední. O rok později už získal titul. Současný kádr tak vysoko nemyslí. Prozatím by mu stačilo, kdyby přerušil sérii porážek. Tým totiž padl potřetí v řadě a na svém kontě má jen dvě vítězství ze sedmi zápasů. Nepříjemnou sérii natáhl domácí porážkou 3:5 od Plzně. „Na paniku je brzo, nemůžeme chodit s hlavama dole. Musíme pracovat a jít dál,“ uvedl útočník Zlína Tomáš Fořt. Klíčový okamžik zápasu se odehrál s druhou sirénou. Hosté dostali dvanáct sekund před koncem druhé třetiny přesilovku. Tak krátký čas jim stačil k využití. Po střele Gulaše skončil puk v brance, ale bylo to včas? Obě mužstva místo odchodu do šaten čekala na verdikt. Informace od videorozhodčího potěšila hosty. Gulaš to stihl a Plzeň otočila skóre na 3:2. Pro hosty to bylo druhé vedení v zápase a na rozdíl od první třetiny už ho nepustili. Naopak 31 vteřin po začátku poslední části ho zvýraznili. „To bylo mnohem důležitější než gól na 3:2. Tam se zápas definitivně zlomil,“ posteskl si asistent trenéra PSG Berani Zlín Martin Hamrlík. Domácí ještě dokázali snížit, ale na vyrovnání už nedosáhli. Pro Berany to byla třetí porážka ze čtyř domácích zápasů, uspěli jen na úvod s Třincem. „Neházíme flintu do žita, zkusíme uspět v neděli na Spartě,“ burcuje Hamrlík.