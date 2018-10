ONLINE: Třinec a Kometa uzavírají základní část hokejové Ligy mistrů

Hokej

Zvětšit fotografii Ondřej Němec z Komety se raduje z gólu proti Zugu. | foto: ČTK

dnes 18:52

Hokejová Liga mistrů vstupuje v úterý do poslední fáze skupinové části. Třinec, který se představí na ledě norského Storhamaru, už ví, že na postup do play off nedosáhne. Naopak brněnská Kometa má jistotu vyřazovacích bojů, nehledě na to, jak skončí duel ve švýcarském Zugu. Obě utkání sledujte online.

