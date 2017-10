Liberec a Třinec vyzvou v Lize mistrů švédské soupeře, Kometu čeká Zug

Liga mistrů - los osmifinále Tappara Tampere - JYP Jyväskylä Växjö Lakers - Red Bull Salcburk EV Zug - HC Kometa Brno Red Bull Mnichov - SC Bern Adler Mannheim - Brynäs IF Nottingham Panthers - Curych Lions Malmö Redhawks - HC Oceláři Třinec HC Frölunda - Bílí Tygři Liberec

První zápasy se budou hrát 31. října a 1. listopadu, odvety jsou na programu o týden později 7. listopadu. V případě postupu do další fáze je již nyní zřejmé, že by na sebe čeští zástupci ve čtvrtfinále nenarazili, až v semifinále by mohlo dojít na souboj mezi Brnem a Třincem.

