Jaškin, Sobotka a Hertl skórovali, Pastrňák a Simon dvakrát asistovali

Hokejisté Detroitu propadli v otevírací partii sobotního programu NHL, když podlehli favorizovanému St. Louis jednoznačně 1:6. Za vítěze se gólově prosadili i čeští útočníci Sobotka s Jaškinem. Druhý jmenovaný překonal střídajícího krajana Petra Mrázka, jenž ve třetí třetině nahradil Jimmyho Howarda.

Výprask od St. Louis 1:6 byl pro propadající se Detroit již osmým nezdarem z posledních devíti startů. V úterý sice Red Wings po sedmi porážkách a hlavně nelichotivém debaklu 1:10 od Montrealu přehráli 5:1 jeden z předních celků Západní konference Winnipeg, v sobotu proti St. Louis však opět propadli.

Hosty poslal poprvé do vedení ve 12. minutě Jaden Schwartz, jenž se krátce na to zranil a zamířil předčasně do kabin. Ve druhé třetině náskok navýšil přesnou ranou švihem z levého kruhu Vladimír Sobotka (18:35, 1+0, +/-: 0, 2 střely). Po šesté trefě sezony v podání českého reprezentanta domácí jedničku Jimmy Howarda prostřelili ještě Scottie Upshall a Jay Bouwmeester. Za stavu 0:4 tak do třetího dějství nastoupil do brány Detroitu Petr Mrázek.

Za jeho přítomnosti nejprve snížil Frans Nielsen, ani ostravský rodák však nakonec neuhájil čisté konto. V 49. minutě se na něj řítil z brejku krajan Dmitrij Jaškin (12:46, 1+0, +2, 2 střely) a prosadil se rychlou kličkou do forhendu. V poslední minutě pak ještě navýšil skóre Brayden Schenn. Mrázek tak za 20 minut hry pochytal 10 z 12 střel Blues. Nelichotivou bilanci -3 do tabulky +/- si ze zápasu odnesl domácí útočník Martin Frk (12:03, -3).

Boston vedl až do 57. minuty nad Islanders 2:0 a u obou branek si připsal druhou asistenci Pastrňák, který během své série nasbíral deset bodů za čtyři trefy a šest přihrávek. Islanders překonali Tuukku Raska, který kryl třicet střel a stal se první hvězdou zápasu, až v závěru, ale při následné hře bez brankáře inkasovali potřetí. David Krejčí v utkání nebodoval, ale na několik minut ho Boston v úvodní třetině postrádal, protože českého útočníka zasáhl puk do obličeje a zamířil na ošetřovnu.

Pittsburgh doháněl s Torentem od 13. minuty ztrátu 0:3, na které se podílel asistencí i Roman Polák. Simon připravil první branku týmu, když v přečíslení dva na jednoho přihrál skórujícímu Riley Sheahanovi. Třiadvacetiletý odchovanec pražské Sparty se poté do statistik zapsal ještě v 58. minutě u branky Sidney Crosbyho, který po asistenci Simona a chytré přihrávce Krise Letanga snížil do prázdné klece na konečných 3:4.

Hertl zpečetil v 58. minutě svým šestým gólem v sezoně jasnou výhru San Jose nad Ottawou 5:0. Český útočník se dostal v přesilové hře k dorážce a z mezikruží se trefil přesně do levého horního růžku.

Pavel Zacha se po třech zápasech na tribuně vrátil do sestavy New Jersey a blýskl se hezkým křížným pasem, po které mírnil Miles Wood střelou do odkryté branky prohru 2:5 na ledě New Yorku Rangers.

Dallasu nestačila asistence Radka Faksy a podlehl doma Vegas 3:5. Naopak Ondřej Palát se podílel přihrávkou na výhře Tampy Bay 4:3 v prodloužení nad Winnipegem.

Připravujeme podrobnosti

Výsledky NHL

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : St. Louis Blues St. Louis Blues 1:6 (0:1, 0:3, 1:2) Góly:

47:18 Nielsen (Glendening, Ericsson) Góly:

11:50 Schwartz (Steen, B. Schenn)

24:07 Sobotka (Tarasenko, Stastny)

26:17 Upshall

36:26 Bouwmeester (Pietrangelo, Blais)

49:00 Jaškin (Pietrangelo, Edmundson)

59:17 B. Schenn (Bouwmeester, Steen) Sestavy:

Howard (41. Mrázek) – DeKeyser, Green, Ericsson, Daley, Kronwall (A), Jensen – Abdelkader (A), Zetterberg (C), Nyquist – Tatar, D. Larkin, Mantha – Helm, Nielsen, Glendening – Bertuzzi, Athanasiou, Frk. Sestavy:

Allen (Husso) – Bouwmeester, Pietrangelo (C), Edmundson, Parayko, Gunnarsson, Dunn – Schwartz, B. Schenn, Steen (A) – Sobotka, Stastny, Tarasenko (A) – Pääjärvi, Berglund, Blais – Upshall, Brodziak, Jaškin. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Dan O'Halloran, Eric Furlatt – David Brisebois, Scott Driscoll Počet diváků: 19 515

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 3:2P (0:0, 2:0, 0:2 - 1:0) Góly:

26:27 Toffoli (Kopitar, Pearson)

29:16 Kopitar (Toffoli, Folin)

64:40 Pearson (Muzzin, Quick) Góly:

53:03 V. Rask (T. Teräväinen)

57:40 E. Lindholm Sestavy:

Quick (Kuemper) – Muzzin, Doughty, MacDermid, Martinez, Forbort, Folin – Iafallo, Kopitar, D. Brown – Pearson, N. Shore, Toffoli – Gáborík, Kempe, Lewis – J. Jokinen, T. Mitchell, Brodzinski. Sestavy:

Darling (C. Ward) – Slavin, Pesce, H. Fleury, Faulk, Hanifin, T. van Riemsdyk – Skinner, J. Staal, Williams – Aho, D. Ryan, T. Teräväinen – B. McGinn, V. Rask, E. Lindholm – Nordström, Krüger, Jooris. Náhradníci:

Náhradníci:



Calgary Flames Calgary Flames : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) Góly:

18:28 Brouwer (Lazar)

51:34 Tkachuk (Hathaway)

58:50 S. Bennett

59:37 Tkachuk (Frolík, Hamonic) Góly:

02:03 Virtanen (Del Zotto)

39:06 Boeser (M. Granlund, D. Sedin) Sestavy:

M. Smith (Rittich) – Giordano, D. Hamilton, Brodie, Hamonic, Kulak, Stone – J. Gaudreau, Monahan, Ferland – Tkachuk, Backlund, Frolík – S. Bennett, Jankowski, Hathaway – Brouwer, Stajan, Lazar. Sestavy:

A. Nilsson (Markström) – Edler, Ch. Tanev, Del Zotto, D. Pouliot, B. Hutton, Stecher – D. Sedin, H. Sedin, Eriksson – Bärtschi, M. Granlund, Boeser – Vanek, Gagner, B. Gaunce – Virtanen. Náhradníci:

Náhradníci:



San Jose Sharks San Jose Sharks : Ottawa Senators Ottawa Senators 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) Góly:

12:55 Couture (Labanc, Braun)

25:31 Vlasic (Heed, Labanc)

34:41 M. Karlsson (Pavelski, J. Thornton)

43:24 Pavelski (Couture, Burns)

57:38 Hertl (Burns, Couture) Góly:

Sestavy:

Dell (M. Jones) – Dillon, Burns, Vlasic, Braun, DeMelo, Heed – M. Karlsson, J. Thornton, Pavelski (C) – Hertl, Couture, Labanc – Meier, Tierney, J. Ward – Sörensen, Carpenter, Hansen. Sestavy:

C. Anderson (Condon) – Harpur, E. Karlsson (C), Phaneuf, Chabot, Oduya, Ceci – Z. Smith, Brassard, Mark Stone – B. Ryan, Duchene, Dzingel – Hoffman, Pageau, Dumont – Burrows, N. Thompson, Pyatt. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Jackson, Chmielewski – Wheler, Racicot Počet diváků: 17 562

Dallas Stars Dallas Stars : Vegas Golden Knights 3:5 (1:1, 1:3, 1:1) Góly:

14:28 Pitlick (Roussel, Faksa)

25:25 Spezza (Janmark, J. Klingberg)

44:17 Ja. Benn (Seguin, Lindell) Góly:

12:13 Tuch (Leipsic, Eakin)

24:58 Perron (Neal)

26:10 R. Smith (Marchessault)

28:35 McNabb (Leipsic, Eakin)

59:18 Haula (Perron) Sestavy:

Bishop (Lehtonen) – J. Klingberg, Lindell, Pateryn, Hamhuis, Johns, Oleksiak – D. Shore, Seguin, Ja. Benn – Radulov, Spezza, Janmark – Pitlick, Faksa, Roussel – B. Ritchie, G. Smith, Elie. Sestavy:

Lagacé (M. Subban) – Engelland, Theodore, McNabb, C. Miller, Schmidt, Sbisa – Neal, Haula, Perron – R. Smith, W. Karlsson, Marchessault – Tuch, Eakin, Leipsic – Matteau, Bellemare, Nosek. Náhradníci:

Náhradníci:



Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Arizona Coyotes 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Góly:

00:30 J. Anderson (Panarin, Dubois) Góly:

Sestavy:

Bobrovskij (Korpisalo) – Werenski, S. Jones, J. Johnson, D. Savard, Harrington, Nutivaara – Panarin, Dubois, J. Anderson – N. Foligno, Wennberg, Milano – Calvert, Dubinsky, Bjorkstrand – Jenner, Sedlák, Hännikäinen. Sestavy:

Raanta (Wedgewood) – Ekman-Larsson, Demers, Chychrun, Goligoski, L. Schenn, Connauton – Keller, Stepan, Rieder – Domi, Dvorak, Fischer – Perlini, D. Strome, Duclair – Martinook, Richardson, Rinaldo. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Rooney, Watson – Daisy, Nansen

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 3:4 (0:3, 2:1, 1:0) Góly:

34:24 Sheahan (Simon, Dumoulin)

37:51 Malkin (Kessel)

57:12 Crosby (Letang, Simon) Góly:

01:23 Co. Brown (Rielly, Hainsey)

01:42 J. van Riemsdyk (Marner, Bozak)

12:57 Bozak (Marner, R. Polák)

38:17 Bozak (Gardiner, Marner) Sestavy:

Jarry (21. DeSmith) – Letang (A), Dumoulin, Hunwick, Määttä, Ruhwedel, Cole – Rust, Crosby (C), Sheary – Kessel, Malkin (A), Guentzel – Hörnqvist, Sheahan, Hagelin – Reaves, Rowney, Simon. Sestavy:

Andersen (McElhinney) – Hainsey, Rielly (A), N. Zajcev, Gardiner, R. Polák, Borgman – Co. Brown, Matthews, Hyman – Komarov (A), Kadri, Marleau – Marner, Bozak (A), J. van Riemsdyk – W. Nylander, D. Moore, M. Martin. Náhradníci:

Náhradníci:



New York Rangers New York Rangers : New Jersey Devils New Jersey Devils 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) Góly:

06:14 Vesey (Carey, Nieves)

29:42 Fast (Rick Nash)

36:03 Zuccarello

46:21 Zuccarello (J. T. Miller, McDonagh)

51:59 K. Hayes (Rick Nash) Góly:

33:45 Severson (Coleman, Noesen)

46:34 Wood (Zacha, Butcher) Sestavy:

H. Lundqvist (Pavelec) – Holden, McDonagh (C), Shattenkirk, Skjei, Br. Smith, M. Staal (A) – Bučněvič, Desharnais, Kreider – Rick Nash (A), K. Hayes, Vesey – Zuccarello, J. T. Miller, Grabner – Fast, Nieves, Carey. Sestavy:

Kinkaid (Schneider) – A. Greene (C), Vatanen, Severson, J. Moore, Butcher, Lovejoy – Bratt, Hischier, Hall (A) – Ma. Johansson, Zajac (A), Noesen – Coleman, Gibbons, J. Hayes – Boyle, Wood, Zacha. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Lee, L ́Ecuyer – Miller, Murchison

Florida Panthers Florida Panthers : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 3:7 (1:1, 1:2, 1:4) Góly:

19:57 Ekblad (Huberdeau, Yandle)

24:51 Malgin (J. McGinn, McCoshen)

54:15 Huberdeau (Yandle, Trocheck) Góly:

10:56 Rantanen (Barberio, Landeskog)

31:26 MacKinnon (Compher, Nemeth)

32:07 Kerfoot (Barrie, Rantanen)

51:59 E. Johnson (Nieto)

53:42 C. Wilson (Compher, Andrighetto)

55:59 Nieto (Comeau, Söderberg)

57:40 Söderberg (Comeau) Sestavy:

Reimer (Säteri) – Ekblad (A), Yandle, Pysyk, Matheson, Petrovic, McCoshen – Bjugstad, Trocheck, Huberdeau – Malgin, McCann, J. McGinn – Vrbata, Sceviour, Hunt – Brickley, MacKenzie (C), Haley. Sestavy:

Varlamov (J. Bernier) – E. Johnson (A), Zadorov, Barrie, Nemeth, Barberio, Girard, A. Lindholm – Rantanen (A), MacKinnon (C), Landeskog – Compher, Kerfoot, Jost – Comeau, Söderberg, Nieto – C. Wilson, Andrighetto. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Luxmore, Pollock – Nagy, Kovachik

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 4:3P (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0) Góly:

18:57 Gourde (Point, T. Johnson)

36:39 Sergačjov (T. Johnson, Palát)

48:51 Kučerov (Dotchin, Stamkos)

60:36 Point (Strålman) Góly:

01:23 Copp (Lowry, B. Tanev)

38:02 Connor (Morrissey, Wheeler)

47:02 Ehlers (Trouba, Laine) Sestavy:

Vasilevskij (Budaj) – Hedman, Dotchin, Sergačjov, Strålman (A), Koekkoek, Girardi – Naměstnikov, Stamkos (C), T. Johnson – Palát, Point, Kučerov – Killorn, Gourde, Conacher – Kunitz, Paquette, Callahan (A). Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – Morrissey, Trouba, Chiarot, Byfuglien (A), D. Kulikov, T. Myers – Connor, Scheifele (A), Wheeler (C) – Ehlers, Little, Laine – Copp, Lowry, B. Tanev – Perreault, Hendricks, Armia. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Kelly Sutherland, Kyle Rehman – Derek Amell, Darren Gibbs Počet diváků: 19 092

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 2:6 (0:2, 1:2, 1:2) Góly:

33:44 Galchenyuk (Petry)

55:58 Danault (Froese, Carr) Góly:

07:46 Cammalleri (Nugent-Hopkins, Maroon)

11:37 Khaira (R. Strome)

21:11 Khaira (R. Strome, Russell)

22:24 Lucic (Draisaitl, McDavid)

42:39 Klefbom (Letestu, Lucic)

43:09 Auvitu (McDavid, Puljujärvi) Sestavy:

Price (23. Niemi) – Jo. Benn, S. Weber (A), Alzner, Petry, Schlemko, Jeřábek – Galchenyuk, Drouin, A. Shaw – Pacioretty (C), Danault, Byron – Hudon, Plekanec, Gallagher (A) – Deslauriers, Froese, Carr. Sestavy:

Brossoit (Ellis) – Nurse, Russell, Klefbom, Benning, Auvitu, Davidson – Lucic (A), McDavid (C), Puljujärvi – Maroon, Nugent-Hopkins (A), Cammalleri – Walker, Draisaitl, R. Strome – Khaira, Letestu, Kassian. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Hebert, St. Pierre – Murray, Devorski Počet diváků: 21 302