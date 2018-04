„Snažil jsem se mít pořád natažené nohy, protahovat se, vyklepávat... Musíte být připravený na další střídání,“ vysvětluje 22letý útočník David Tomášek, který si v další sezoně shodou okolností vyzkouší finskou ligu.

Vyloučených bylo opravdu hodně a rychle za sebou. Jak těžký je takový zápas pro hráče, kteří na oslabení nechodí?

Hodně. (usmívá se) Jenom sedíte a vypadnete z tempa. Hned další střídání pět na pět do toho musíte vletět a dostat se zpátky do hry. Není to ideální. A nesmíme taky zapomenout na to, že to ubírá síly i klukům, kteří na led chodí. Oslabení obecně není dobrá věc.

Co říct k utkání celkově?

Kvůli řadě vyloučení byl zápas hodně rozkouskovaný (Češi hráli devět oslabení). Musíme si na to dát pro příště pozor, naši hru to hodně ovlivňovalo.

Pokud už se hrálo v kuse, bylo to utkání v něčem jiné než přáteláky se Švýcary a Francií?

Řekl bych, že ani ne. Finové jsou asi kvalitnější soupeř, trochu rychlejší, ale jinak je to pro nás hráče systémově pořád stejné.

Budete hrát příště?

Vůbec nikdo neví. Trenéři nám teprve všechno řeknou. (Češi hrají v sobotu se Švédskem a v neděli s Ruskem vždy od 14.20).

Jak vám vyhovuje konkurence tady v národním týmu?

Nevadí mi to. Přijeli kvalitní hráči z Ameriky a pro mě je to jen dobře. Snažím se hrát co nejlíp, ale pro tým, aby to nějak vypadalo.

Pro příští sezonu máte namířeno do finského celku Jyväskylä. Zaregistroval jste třeba, že by proti vám hrál někdo z vašich budoucích spoluhráčů?

Jo, myslím, že tam byli dva hráči, co jsou odtud (Antti Suomela a Juuso Puustinen). Párkrát jsme se po sobě podívali, takže už asi tuší, že tam přijdu. Jeden z nich však podle mě po sezoně končí, úplné detaily neznám.

Gólové oslavy Davida Tomáška v reprezentačním dresu.

Nepřijel si vás obhlédnout někdo z manažerů finského celku?

Je to možné. Neřešil jsem to, ale každopádně jsme v kontaktu. Přáli mi hodně štěstí v reprezentaci a některé zápasy sledovali přes internet. U toho to ale nejspíš skončilo.

Přál jste si jít do Finska, nebo byla prostě vaší prioritou jakákoliv zahraniční nabídka?

Měl jsem toho víc, mohl jsem se rozhodovat. Zvolil jsem ale Finsko. Tamní liga je kvalitní, rychlá. Věřím, že mě zase posune dál.