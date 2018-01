Hledání ztracené Sparty. Loňskou suverenitu vystřídal boj o předkolo

Potřebný efekt se však nedostavil. Občasná vítězná probuzení pravidelně střídají porážky, kvůli kterým Pražané zabředli ve středu tabulky. To by nebyla zase tak marná pozice, jenže extrémní vyrovnanost extraligy nenechá v klidu ani týmy v lepší formě. Což může být pro Spartu hrozbou i útěchou zároveň.

„Všechny lednové zápasy už jsou ve stylu play-off. Pohled do tabulky to jen potvrzuje,“ přitakává nejnovější akvizice týmu, brankář Ján Laco. Bodové rozestupy mezi některými týmy se sice pomaličku zvětšují, na místech zaručujících předkolo i těch následných je ovšem pořád dusno. Dvanáctou Mladou Boleslav dělí od sedmého Chomutova šest bodů.

Právě Piráti se v posledním utkání vyšvihli na Spartě a svého soupeře v tabulce o bod přeskočili. Pražanům se nepovedl začátek a stejně jako při předchozí prohře v Boleslavi prohrávali 0:2. Zaspaným začátkům přikládají trenéři velký podíl na neuspokojivé formě.



Soupeř se dostane do vedení, utěsní obranu a sparťané musejí dotahovat. „Přitom si to před zápasy říkáme. Takové katastrofální starty nechápu,“ lamentoval asistent Jaroslav Nedvěd. „Do zápasů vstupujeme ustrašeně, nevíme, co od toho máme čekat,“ přidává Laco.



Nejlepším útokem je obrana

Ovšem do zpěvu nebývá Spartě ani v případech, kdy si vybuduje náskok jako první. Ve Zlíně promrhala dvoubrankové vedení, nakonec přeci jen vyhrála. Ještě dříve v lednu ztratili Výborného hoši stejně dobře rozehrané utkání s Třincem, to už přišli o všechny body.

Je jasné, co Spartu tlačí. Defenzivní trable jsou celosezónním tématem, o snaze najít balanc mezi produktivním útokem a děravou obranou svědčí proběhnuvší výměny beků. Pakovat se museli Petr Zámorský a Tomáš Dvořák, kteří ve statistice +/- patřili k nejhorším obráncům týmu.



Žhavým tématem byl příchod veterána Zbyňka Michálka. Zkušený bek s četnými zkušenostmi z NHL se v extralize rozkoukal rychle, manažer Petr Bříza neprohloupil ani čerstvým návratem Marka Ďalogy z KHL. Jenže oba dva zatím paradoxně prospívají hlavně hře dopředu.



Michálek je s 11 body (4+7) druhým nejproduktivnějším bekem týmu, přitom do hry se zapojil až na konci října. Ďaloga zaujal útočnými výpady podél mantinelu a často trápil obránce soupeře.

Obranná bída zamrzí, jelikož co do útočných snah je na tom Sparta více než dobře. Lukáš Pech je s 30 body v první desítce ligové produktivity, poslední dobou se daří zejména jeho útoku s Miroslavem Formanem a Lukášem Klimkem.



„Góly dáváme, ale je od nás třeba víc,“ podotýká Klimek a dodává, že kolísavé výkony náladu v kabině jen tak nerozhodí. „Psychika nesmí jít dolů. Že bychom chodili se svěšenými hlavami, to rozhodně ne. V týmu panuje bojový duch.“

Další prověrka čeká Spartu v neděli, kdy doma přivítá Pardubice. Tedy další celek z oné vyrovnané várky týmů kolem postupové desítky. „Teď už je vlastně skoro každý zápas o šest bodů. My musíme makat. Nic jiného než poctivý trénink a svědomitý přístup nás nenakopne,“ dodává Klimek.