Na extraligu musím zesílit, ví obránce Vráblík. Šanci dostane v Plzni

Osmadvacetiletý Vráblík o sobě říká, že už je Budějovičák, byť se narodil v Písku. I když nedávno s Motorem podepsal dvouletý kontrakt, v nadcházející sezoně si zahraje extraligu za Plzeň. A fanoušci mu to za jeho spolehlivé výkony přejí.

Berete šanci zahrát si extraligu jako odměnu za vaši pětiletou dobře odvedenou práci, kterou jste pro Motor udělal?

Člověka to potěší, že má o něj Plzeň zájem. Vůbec jsem si v minulé sezoně po těch pár startech nepřipouštěl, že bych tam mohl někdy hrát celou sezonu.

V Plzni jste pomáhal v minulé sezoně na konci základní části i v play off. Nebál jste se toho, jestli po tak dlouhé době zvládnete tempo nejvyšší soutěže?

Když jsem poprvé přijel s Plzní do Litvínova, tak jsem popravdě moc nevěděl, co mám od toho čekat. Vždyť extraligu jsem hrál naposledy před téměř šesti lety. Ale v základní části to mezi soutěžemi zase takový skok není.

V play off už ano?

Narazili jsme hned na Kometu Brno, a to už rozdíl opravdu byl. Hlavně ve vyspělosti a kvalitě hráčů. Nechci říkat, že to byl skok mezi několika třídami, to ne. Když jsme s Budějovicemi přijeli třeba do Kadaně, tak tam, kde byl puk, bylo najednou pět kadaňských hráčů. V extralize to tak nebylo, tam si musíte spíš zvyknout na jiný styl hry.

Bylo těžké přehazovat myšlení mezi plzeňským bojem o titul a budějovickou cestou do baráže?

Ne. Ani v Budějovicích jsme v základní části nemysleli na baráž, koukáte se spíš jen na zápas před vámi a snažíte se ho uhrát na maximum. To samé v Plzni. Pomohli mi i kluci z Plzně a já to pak měl jednodušší. Takže jsem v extralize nastupoval do zápasů stejně jako v Budějovicích. Prostě na maximum.

Příjemné pro vás muselo být i loučení s fanoušky v Plzni. Ti vás na týmové akci přijali mezi sebe jako pravého Plzeňáka.

Škoda, že se skončilo v semifinále, ale třetí místo je také úspěch. Musím říci, že to od tamních fanoušků bylo moc hezké gesto, brali mě, jako bych v Plzni hrál celý rok a byl stálou součástí týmu.

Asi nemá cenu se vás tedy ptát, jestli se už zase těšíte na nejvyšší domácí soutěž.

Pro mě je to obrovská výzva. Je jasné, že bych si nejraději zahrál extraligu zase v Budějovicích, kde jsem doma. Ale tohle je pro mě další šance, jak si nejvyšší soutěž zahrát, a myslím si, že to je čest pro každého hokejistu, když tam může být.

Kromě rodného Písku a Českých Budějovic bude ve vašich 28 letech Plzeň teprve druhou štací. To je v dnešním hokeji celkem neobvyklé.

Když jsem odjel do Plzně, tak jsem právě o tomto přemýšlel. Přišel jsem na to, že do čtrnácti let jsem byl v Písku a od té doby jsem působil zase čtrnáct let v Českých Budějovicích.

Jak první přesun do jiného města bere vaše rodina?

V Budějovicích máme barák, moc se nám tam líbí a už tu chceme zůstat. Neuvažujeme, že bychom žili jinde. Do Plzně se přesuneme s celou rodinou, která se nám teď ještě rozrostla. Teď je to o to těžší, manželka s dětmi je zatím v Budějovicích, já v Plzni. Zatím to bere statečně. Kluka dáme v Plzni do školky a uvidíme, co se bude dít třeba za rok.

Řekli vám v novém působišti při letní přípravě, v čem byste měl ještě přidat a co zlepšit, abyste mezi extraligové hráče ještě lépe zapadl?

To mi ani nemuseli říkal, to vím i já sám. V play off jsem naskočil do rozjetého vlaku rovnou na Brno. Byl jsem zvyklý na nějakou taktiku z Budějovic a nebylo už moc času se ji v Plzni přeučit. Samozřejmě mi něco vysvětlili, ale obecně jsem asi byl v zápasech za Plzeň možná trochu opatrnější a jednotlivé situace řešil jinak. A taky bych měl zesílit. Nejen, že by bylo dobré na extraligu přibrat, ale hodilo by se to i v Motoru.

Českobudějovický Martin Vráblík (vlevo) ujíždí bránícímu Zdeňku Královi z Benátek.

V budějovickém týmu se ale ještě můžete objevit. Plzeň má s Motorem vyřízené střídavé starty. Jak to berete vy?

Jedině jako plus pro mě. Neberu to rozhodně tak, že to bude krok zpátky nebo tak něco. Jsem hrozně rád, že z Budějovic neodcházím ve zlém. Naopak mám radost z toho, že mi Motor umožnil si zase zahrát tady, kdyby se v Plzni stalo cokoliv. Celou dobu jsem první ligu hrál a vím, že to není žádná sranda, takže do ní případně zase naskočit je jedině dobře.

Předpokládám, že do Budějovic se budete vracet a dál sledovat, jak si povede Motor v první lize?

Máme tady dům, takže i teď všechny víkendy trávím doma. Chtěl bych tu vždycky spíš odpočívat, ale musím pracovat, sekat zahradu a podobně. Do Budějovic budeme jezdit pořád i v sezoně, to je jasné.