Vítězství s příslibem. Hokejoví junioři naznačili: Počítejte s námi

Hokej

Dalších 6 fotografií v galerii Filip Chytil slaví gól v utkání mistrovství světa hokejistů do 20 let. | foto: IIHF

dnes 9:58

Před startem turnaje si vysnil: „Zaskočit Rusy v prvním zápase? To by se mi moc líbilo.“ A přání kouče Filipa Pešána jeho hokejoví podřízení dokonale vyplnili. Čeští reprezentanti do 20 let slibně zahájili světový šampionát, Rusy přetlačili 5:4.