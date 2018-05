Hokejové MS juniorů 2020 se bude hrát v Ostravě a Třinci

Turnaj se bude konat v tradičním termínu od 26. prosince do 5. ledna.

O tom, že se junioři sejdou na konci příštího roku v Třinci a Ostravě, se spekulovalo už delší dobu, až v minulých dnech ale zástupci Českého svazu ledního hokeje uzavřeli smlouvu s Mezinárodní hokejovou federací.

„Před podpisem smlouvy jsme s mezinárodní federací museli jednat o halách i ubytovacích kapacitách. V minulých dnech se vše dotáhlo,“ řekl generální sekretář ČSLH Martin Urban.

Zatímco v případě Ostravy problém nebyl, neboť se zde v roce 2015 hrálo seniorské MS, u Třince museli představitelé ČSLH předložit potřebné informace o hale i hotelech.

Ostrava přispěje na pořádání mistrovství světa hokejistů do 20 let, které bude na přelomu let 2019 a 2020 hostit spolu s Třincem, částkou zhruba 15 milionů korun. Stejnou sumou by se měl na organizaci turnaje podílet Moravskoslezský kraj, menší částkou by mělo přispět druhé pořadatelské město Třinec. Novinářům to řekl primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO).

Naposledy se v České republice šampionát dvacetiletých hráčů konal v roce 2008 a hostily jej Pardubice a Liberec.