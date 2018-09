Boleslav v přípravě smetla Pardubice, Liberec vyzrál na Chomutov

Mladá Boleslav proti Pardubicím rozhodla už v první třetině, kterou vyhrála 5:1. Po dvou gólech vítězů vstřelili David Šťastný, Jakub Orsava a Lukáš Žejdl. Bruslařský klub vyhrál v přípravě pět z devíti zápasů a všechny čtyři prohry si připsal až v nastavení.

„Neměli jsme dobrý vstup do zápasu, soupeř nás zatlačil a my jsme byli ospalí. Začátek jsme moc nechytli, ale pak jsme dali první gól a myslím, že pak jsme už začali hrát. Nutili jsme kluky do střelby a povedlo se nám dát dost branek. V zápase jsme našli nějaké resty v obranné fázi, ale jinak jsme spokojeni,“ řekl klubovému webu trenér Mladé Boleslavi Vladimír Kýhos.

Jeho tým vstoupí do extraligy za týden v pátek domácím duelem proti Litvínovu. Dynamo, které si připsalo v přípravě devátou porážku z jedenácti utkání, začne rovněž doma proti Vítkovicím.

Liberec vedl nad Chomutovem po úvodní části 3:0, poté co se dvakrát trefil kapitán Petr Jelínek a jednou Libor Hudáček. V úvodu druhé části snížil Stanislav Dietz, ale výhru Bílých Tygrů navýšil ještě dvěma góly Jakub Valský.

Liberec si v přípravě vylepšil bilanci na čtyři výhry z devíti duelů a extraligu zahájí v Plzni. Chomutov, který nejvyšší soutěž rozehraje až v sobotu 15. září doma proti mistrovské Kometě Brno, prohrál teprve potřetí z osmi přípravných klání.

Karlovarská Energie proti Sokolovu získal na konci první třetiny dvoubrankový náskok díky gólům Václava Skuhravého a Martina Kohouta. V dalších dvou dějstvích se trefili ještě Matic Podlipnik a Dávid Gríger. Šestnáctiletý brankář Jan Bednář se zaskvěl při premiéře v prvním týmu nulou.

Karlovy Vary vyhrály šest z jedenácti přípravných duelů a do extraligy se po ročním působení v první lize vrátí za týden v pátek duelem v Olomouci.