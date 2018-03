Plzeň postoupí, shodují se experti. Názory na Kometu se různí

Na cestě za popíjením šumivého vína nyní čeká na osm mužstev úvodní překážka - v úterý startuje čtvrtfinále play off. Kdo v něj uspěje? O své odhady se v anketě iDNES.cz podělilo trio expertů.

Postup Plzně.

To je jediný závěr, na kterém se bývalí hokejisté David Pospíšil, Jiří Vykoukal a Marek Sýkora shodují. Rozděluje je moravský střet mezi brněnskou Kometou a Vítkovicemi, bitva nebývale vzkříšeného Liberce se silným Hradcem Králové i série mezi bohatým Třincem a nevyzpytatelnými Pardubicemi.

Extraligový hegemon z Plzně by si podle všech tří odborníků měl zajistit postup dál i přes houževnatost olomouckých hokejistů.

Bude chybět ofenzivní tahoun Gulaš?

„Vidím na 4:1 na zápasy,“ tipuje Sýkora. „Věřím Plzni. Jak rychle Olomouc vyřadí? Záležet bude na formě Braňa Konráda, který je podle mě nejlepším hráčem v lize,“ smeká před slovenským gólmanem Vykoukal.

„Ztráta to je, neříkám, že ne. Ani Milanova absence by ale Plzeň neměla ohrozit. Má přece jen na rozdíl od soupeře více hráčů, kteří dokáží rozhodovat zápasy,“ odpovídá Pospíšil na otázku, zda se do postupových šancí vítěze základní části nepromítne možná absence Milana Gulaše. Zkušeného útočníka, který s 51 body vyhrál tabulku produktivity.

Gulaš zmeškal závěr základní části kvůli zraněnému kolenu, nicméně věří, že start play off stihne. „Od prvního dne, kdy se mi to stalo, dělám první a poslední proto, abych byl připravený na patnáctého. Nechci předbíhat, je to ještě předběžné. Snažím se a doufám, že tělo mě pustí k tomu, abych mohl nastoupit k prvnímu zápasu.“



Hradec? Hraje ve špatném tempu

Liberec, jemuž sedlo předkolo a ve třech zápasech smetl pražskou Spartu, by podle Sýkory mohl zaskočit Hradec. „Nechci soudit podle předkola, protože Sparta hrála strašně, ale tipuji, že Liberec vyhraje 4:2 na zápasy. Hradec, alespoň podle toho, co jsem viděl v několika zápasech, hraje ve špatném tempu,“ myslí si Sýkora.

Vykoukal rovněž očekává postup Liberce, když vyzdvihuje čerstvé zkvalitnění útoku návratem Michala Bulíře a příchodem Tomášem Filippiho.

To kvituje také Pospíšil. „Hodně pomohli v zakončení, Liberec se předtím na góly hodně nadřel, vždy je tak nějak uplácal.“ Netroufá si ovšem tvrdit, že Hradec skončí už ve čtvrtfinále.

Autor rozhodujícího gólu v prodloužení Tomáš Filippi z Liberce se raduje se spoluhráči. Michal Bulíř zvyšuje už na 3:0 pro Liberec.

„Před sezonou vyhlásili útok na titul. Mají silné a zkušené mužstvo, bude to padesát na padesát,“ myslí si někdejší dlouholetá opora Pardubic.

Pardubice čeká silný Třinec

Od svého osudového klubu čeká, že v sérii s Třincem potrápí favorizovaného protivníka. „Kluci budou mít lehkou hlavu, své si splnili. Očekávalo se od nich předkolo, nakonec jsou v šestce. Třinec bude pod tlakem. Šance na postup jsou vyrovnané.“

Vykoukal i Sýkora, který proslul především jako vynikající kouč, s Pospíšilem nesouhlasí.

Očekávají jasný postup Třince. „I když mám výborné vztahy s Dušanem (Salfickým), musím říct, že věřím v třinecký postup,“ říká Vykoukal s respektem ke generálnímu manažerovi Pardubic. „Třinec má kvalitnější mužstvo, půjde dál po šesti utkáních,“ přitaká Sýkora.

Že by se do Pospíšilova soudu promítly osobní sympatie? „Ale já Pardubicím nevěřím, protože jsem Pardubák, tím to není,“ hájí se diváky oblíbený expert České televize.

Zúročí Brno mistrovské zkušenosti?

Nevyrovnanější boj očekává trojice dotazovaných shodně od série mezi čtvrtým a pátým týmem základní části. Tedy Vítkovicemi a Brnem, které obhajuje extraligový titul.

„Bude to hodně napínavé, klidně se může hrát všech sedm zápasů. Podle mě postoupí Kometa, pomůže jí zkušenost z mistrovské sezony,“ tvrdí Vykoukal, dvojnásobný mistr světa. „To si tedy nemyslím. Spíše to bude o aktuální formě. Oba týmy mají ve svém středu ostřílené borce a správné typy pro play off,“ nesouhlasí Pospíšil.

Sýkora mírně favorizuje Vítkovice, byť přiznává, že je to i kvůli tomu, že uznává dlouhodobou koncepci trenéra Jakuba Petra (více o ní zde). „Dělají to tam dobře.“ Každopádně jeho tip zní: 4:3 pro ostravský klub.

S pokorou ovšem své odhady doplňuje přáním: „Snad se alespoň jednou trefím.“ Jestli ano, to ukáží následující dny.