Jandač je v Česku na vrcholu, říká agent. A smlouvy pro Hertla či Mrázka?

Zároveň Spálenka v rozhovoru mluví i o zámořské budoucnosti útočníka Tomáše Hertla a brankářů Petra Mrázka a Davida Ritticha, kterým po sezoně končí v NHL smlouvy.

Hokejový agent Robert Spálenka

Jak se Jandačovo angažmá vlastně rodilo?

V rámci hokejového dění to beru jako obrovskou věc. Proběhlo jen strohé oznámení, protože Josef je s nároďákem a nechtěl z toho dělat vědu. Navíc je skromný, ale když se podíváme na KHL, tak je v ruských klubech zatím jediným cizincem. Má to vývoj. On byl se mnou v Rusku několikrát, když dělal u reprezentace asistenta Vláďovi Růžičkovi, a sledoval tam hráče. Už tehdy jsme si s Magnitogorskem sedli, zajímal je jeho pohled. Před třemi lety se nedomluvil s Jaroslavlí, ale teď už nastala správná doba. První nabídka Magnitogorsku přišla v zimě, když končil Ilja Vorobjov. Bylo před olympiádou a Josef Jandač to rázně utnul, protože měl povinnosti u reprezentace. A po sezoně se ozvali znovu.

Šlo vůbec odmítnout?

To je otázka na něj. Ale tady dosáhl vrcholu - trénoval Spartu, nároďák. Kam dál profesně jít? Další cesta, jak se zdokonalit, učit se, vede do zahraničí a do špičkového klubu. Dávalo to logiku. Dozrál čas, protože v Rusku není obvyklé, aby zaměstnávali zahraniční kouče. Je tlak, aby byli domácí. Kdyby si dal Josef rok pauzu, netrénoval, tak by nabídka z tak velkého klubu už nemusela přijít.

Jandačova čísla 49 let je Josefu Jandačovi. V KHL už krátce trénoval Lev Praha v sezoně 2012/2013. 4. místo je dosud nejlepší výsledek národního týmu v éře hlavního trenéra Josefa Jandače (OH v Koreji).

Jak složité to bude mít v Rusku jako cizinec?

Magnitogorsk prochází změnou kádru. Dělá se jiné mužstvo, což je proces, do kterého teď Josef nemůže moc zasáhnout. Ten klub má vždy nejvyšší cíle a o to víc to bude platit v příští sezoně, kdy majitel klubu Rašnikov oslaví sedmdesátiny. Bude chtít nějaký dáreček.

Je to jeden z nejbohatších lidí světa. Jaký to je člověk?

Potkal jsem se s ním několikrát. Pamatuji na oslavu titulu, když tam hráli Honza Marek, Jarda Kudrna a Tomáš Rolinek. Tehdy kolem něj seděli nejvyšší představitelé města - starosta, šéf policie. Respekt, který k němu měli, byl neuvěřitelný. Nebylo pochyb, že co řekne, platí a nikdo to nezpochybní.

Bavme se o vašich klientech - kontrakt končí Petru Mrázkovi. Jaká bude jeho budoucnost?

Philadelphia mu může do 30. června udělat kvalifikační nabídku, čímž by si na něj udržela práva. Pokud ne, stane se volným hráčem a může podepsat jakémukoliv klubu NHL. A dokud nebudeme znát postoj Flyers, musíme respektovat, že je jejich hráčem.

Petr Mrázek v brance Philadelphie v zápase na ledě Tampy Bay.

Ale budou o něj mít zájem?

Po výměně z Detroitu měl čtyři vynikající zápasy, pak šla jeho forma níž. Ale záležet bude na taktice Flyers, protože v play off nechali chytat Elliotta, ovšem jeho výkon nebyl oslnivý. Michal Neuvirth je zase často zraněný, teď půjde na operaci. Budeme jednat, pro Petra je každopádně prioritou zůstat v NHL.

Kontrakt končí i Hertlovi.

Se San Jose už jednáme delší dobu. Mají o něj velký zájem, ale jde o dlouhodobý kontrakt, takže nečekám, že se domluvíme extrémně rychle. Sharks chtějí na Tomášovi v budoucnosti postavit tým. Má jeden z nejvyšších ice timů, hraje proti nejlepším hráčům soupeřových mužstev. Má klíčovou roli, i když jeho bodové ohodnocení není takové, jaké bychom si pro jednodušší vyjednávání představovali. Ale má jiné přednosti - práci v defenzivě, vhazování, lídrovství.

Tomáš Hertl v dresu San Jose.

V čem je tedy teď zádrhel?

U dlouholetého kontraktu vždy řešíme, aby třeba poslední dva roky nebyl finančně podhodnocený. Ale musím říct, že nebýt jeho opakovaného zranění kolene, už by místo předchozí dvouleté smlouvy podepsal kontrakt na mnohem delší dobu.

Posledním vašim hráčem, kterému vypršel kontrakt, je David Rittich. I o něj má Calgary zájem?

Ano. Pamatuji si, že David nebyl spokojený se svým bývalým agentem a přešel k nám. Asi o tři měsíce později dorazil do Česka Derek MacKinnon, tehdy hlavní skaut Calgary, a ptal se, jestli nemáme nějaké hráče, na které by se mohl podívat. My doporučili Davida, viděl ho hrát, zaujal ho. Začali ho sledovat podrobněji, až mu nabídli smlouvu. Byla to souhra štěstí a prozřetelnosti. Navíc si David za NHL šel. V létě měl opravdu vysoké nabídky z Ruska, ale on se chtěl rvát o NHL.

Český gólman ve službách Calgary David Rittich zasahuje.

Což se podařilo.

Calgary se líbí jeho přístup, navíc David skvěle vychází s prvním brankářem Mikem Smithem. Bere ho jako nejlepšího mentora, kterého mohl chytit. Rozebírali spolu každý zápas, každý detail i chybu. Dával mu rady, uklidňoval ho. Učil ho, jak to v NHL chodí. Vzal si ho pod křídla. David byl z té spolupráce nadšený.

Nevadilo Calgary, že pojede bez nové smlouvy na mistrovství?

Naopak! Když se dozvěděli, že může jet na šampionát, podporovali ho a byla to pro ně čest.

Potká se v NHL i s Pavlem Francouzem?

Zájem o něj je, ale nemůžu být konkrétní. NHL je pro Pavla klukovským snem. Už loni říkal: „Spálič, něco mi tam sežeň, vezmu i dvoucestnou smlouvu.“ Jenže teď má na stole nabídky z Ruska za neskutečné peníze, že z toho až oči přecházejí. Ale rozhodnutí je na něm.