Po Koreji z nás spadne napětí, doufá Vůjtek. A vyhlíží trenérský návrat

Sedmdesátník ze slezských Klimkovic se předloni rozloučil s českou reprezentací a odešel do trenérské penze. Bez hokeje ale Vůjtek nezůstal.

Extraligovým Vítkovicím pomáhá jako konzultant, nyní pečlivě dohlíží, jak se vede jeho trenérskému následovníkovi u národního týmu Josefu Jandačovi na olympiádě v Pchjongčchangu.

Zatímco čtvrteční výhra 2:1 nad Koreou mezi českými fandy vyvolala spíš rozpaky, Vůjtek zůstává v klidu. „Zápasy s domácími týmy navíc na startu turnaje jsou ošemetné,“ tvrdí zkušený kouč. „Poslední třetinu jsme měli pevně v rukách. Bylo vidět, že Korea nemá tolik síly a měli jsme zápas jasně v moci, jen jsme nedali góly. Samozřejmě jsme se báli trošku toho, že půjde náhodná střela a dostaneme gól. Proto z toho bylo trošku nervózní čekání na konec.“

Bývalý reprezentační kouč věří, že vydřená výhra nad outsiderem Čechům pomůže. „První zápasy i na mistrovství světa bývají nevyzpytatelné. Mančaft si musí sednout,“ podotýká Vůjtek. „Teď z nás snad spadne určité napětí.“

Exhibice ve stínu olympiády

Češi na olympiádě v sobotu vyzvou Kanadu, o den později uzavřou základní skupinu duelem proti Švýcarsku. Víkendové mače bude Vůjtek sledovat z Bratislavy, kde se uskuteční jeho trenérský comeback.

All Star Cup v Bratislavě Mezinárodní turnaj se bude hrát systémem každý s každým a vítěz získá finanční prémii ve výši 25 tisíc eur. Hrát se bude 2x15 minut se třemi hráči a gólmanem na každé straně. Český tým poskládal hlavní trenér Vladimír Vůjtek starší s asistentem Viktorem Ujčíkem. Coby generální manažer jim sekundoval i Petr Nedvěd. Vybírali po jednom borci z každého extraligového klubu. Kapitánem se stal hradecký Jaroslav Bednář. Program

13:30 Rakousko (EBEL) vs. Česko (extraliga)

14:30 Německo (DEL) vs. Slovensko (extraliga)

15:30 Německo vs. Česko

16:45 Zahajovací ceremoniál

17:00 Slovensko vs. Rakousko

18:00 Rakousko vs. Německo

19:00 Slovensko vs. Česko Extraligová nominace

Brankáři: Libor Kašík (Zlín), Miroslav Svoboda (Plzeň). Obránci: Erik de la Rose (Jihlava), Brett Flemming (Chomutov), Marek Hrbas (Vítkovice), Martin Vyrůbalík (Olomouc). Útočníci: Jaroslav Bednář (Hradec Králové), Martin Hanzl (Litvínov), Dominik Lakatoš (Liberec), Martin Nečas (Kometa), Lukáš Pech (Sparta), Jiří Polanský (Třinec), David Tomášek (Pardubice), Lukáš Žejdl (Mladá Boleslav).

Bývalý kouč Jaroslavle, Kazaně nebo Dynama Moskva byl vybrán jako trenér extraligového souboru, který se na mezinárodní exhibici poměří s výběry ze slovenské ligy, německé DEL a rakouské EBEL.

Inovátorský turnaj začíná v sobotu ve 13.30. „Jsem zvědavý, jak to přijmou hráči s lidmi a jak to bude celé vypadat. Podobná akce se nikdy nehrála, ale mělo by to ale zajímavé,“ říká Vůjtek o All Star Cupu, který se bude hrát systémem tři na tři. „Víme, jak to chodí v pětiminutových prodlouženích v extralize. Šance střídá šanci, pořád je to samé přečíslení dva na jednoho, samostatný nájezd pro brankáře. Zkrátka samé zajímavé situace pro diváky.“

Právě divácký zájem zůstává otázkou. Exhibice se kvůli nabitému soutěžnímu kalendáři koná v olympijské přestávce a ačkoli se slovenští organizátoři dušovali, že aréna Ondreje Nepely bude vyprodaná, necelý den před startem turnaje byly k dispozici stovky volných lístků.

„Bratislava je známé hokejové město a doufám, že i přes olympijské hry přijde dost lidí. V Bratislavě se delší dobu nic nehrálo a myslím, že si diváci cestu najdou. Je to snad poslední velký zápas sezony, který se tam koná,“ poznamenává kouč extraligového výběru.

Flámování? Snad hráči nechtějí být pro smích

Sám Vůjtek se na Slovensko těší. V zemi východních sousedů je nadále populární, čtyři roky koučoval tamní reprezentaci a v roce 2012 dovedl Slováky na světovém šampionátu ke stříbru. „Většina lidí, které celkem znám, jsou na olympiádě. Sám netuším, koho tam potkám,“ pousměje se Vůjtek.

Se čtrnáctkou extraligových svěřenců (každý klub dodal jednoho hráče) se uvidí poprvé v pátek večer. A ačkoli má akce exhibiční ráz a navádí k uvolněné atmosféře, Vůjtek s úsměvem hlásí, že hokejistům nebude nakazovat žádnou večerku. Flámování? Snad prý žádné nebude.

„Myslím, že hráči jsou rozumní, není to pět na pět. Při hře tři na tři se nedá ulít, nedá se odpočinout. Musíte být fyzicky zdatní. Kdo se nechce zatavit nebo být pro smích, musí být připravený,“ oznamuje Vůjtek.

Bank pro vítězný tým činí 25 tisíc eur. I to může posloužit pro hráče jako solidní motivace. „Trošku budeme myslet i na výsledek, ale hlavní bude pobavit diváky,“ sděluje Vůjtek.

Jaký tedy bude turnaj ve stínu olympiády?