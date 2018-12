Haman ve Žďáru nahradil Biegla, Ani se nestačil poradit s manželkou

Byla to nečekaná zpráva. Vedení druholigového žďárského hokeje se rozhodlo sáhnout do realizačního týmu prvního mužstva, které aktuálně s přehledem vede tabulku druholigové skupiny Jih. Plameny přesto rozvázaly spolupráci s dosavadním asistentem hlavního kouče Radovanem Bieglem. V oficiální zprávě uvedly, že kvůli neshodám.

„Aha, no vidíte to. Neshody, říkáte, jo?“ podivoval se naoko bývalý dlouholetý extraligový gólman. „Ale ne, samozřejmě o tom vím,“ dodal vzápětí.

Tušil jste, že se k něčemu takovému vedení klubu chystá?

Ne, přišlo to jako blesk z čistého nebe. Vůbec mě nenapadlo, že se k něčemu takovému schyluje.

Opravdu jste mezi sebou měli tak zásadní neshody?

Podívejte se, samozřejmě že jsme na některé věci měli trochu jiný názor, ale nemyslím si, že to mělo vyústit až do téhle situace.

Jaké teď u vás převládají pocity? Je to naštvání, zklamání...?

(dlouho mlčí) Jak bych to řekl tak nějak kulantně... Je to pro mě trochu vnitřní zklamání.

Z čeho konkrétně?

Prostě vedení klubu se rozhodlo jít jinou cestou.

Skutečně nechcete říct, co byl ten zásadní problém mezi vámi a klubem?

Já bych to fakt dál nerozváděl, protože by to nebylo dobré. Jen bych rád podotknul, že se ony neshody absolutně netýkaly A-mužstva. To je všechno, co k tomu řeknu.

Šéf plamenů Miloslav Šimon uvedl, že to byly neshody mezi vámi a klubem, ale že si klidně dovede představit, že spolu dál můžete zůstat přátelé. S tím souhlasíte?

Ano, taky si to dovedu představit. Jiný názor na některé věci přece nezpřetrhá veškeré vazby. Byl jsem ve Žďáru tři roky a to je poměrně dlouhá doba. A taky si myslím, že jsem tam odvedl kus práce.

Plánujete si dát na chvíli od hokeje pauzu?

Přesně tak. I když do Žďáru budu jezdit pořád - na individuální tréninky.