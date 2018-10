Loučení s Ligou mistrů: atraktivní soupeř, jenže Hradci už o nic nejde

Los to sice zařídil pěkně, na poslední zápas nechal nejtěžšího a tím i nejatraktivnějšího soupeře. Má to však jednu podstatnou vadu. V zápase soutěže, která se zatím ne příliš úspěšně snaží dosáhnout věhlasu jí podobných v jiných sportech, totiž nepůjde o nic podstatného.

Tak především: na postup ze skupiny hradecký Mountfield už nemůže dosáhnout a stejně jako loni při své premiérové účasti se před branami vyřazovací části loučí. Naopak soupeř z Oulu už má postup z prvního místa jistý. Škoda, být ve hře víc, mohla to být pěkná bitva. Takhle se sice dá předpokládat dobrý hokej od týmů, které vedou domácí ligové soutěže, ač pravděpodobně bez řady hráčů, kteří se o to v obou týmech zasloužili.

„Zápas budeme chtít odehrát co nejlépe, ač do něj nastoupí kombinovaná sestava,“ naznačil, že v zápase bude chybět několik opor, kouč Tomáš Martinec. Není se co divit, extraligová soutěž pádí rychle kupředu a už v pátek na mužstvo čeká duel s Vítkovicemi a v neděli vyrazí do Mladé Boleslavi.

„Přestože víme, že už nemůžeme postoupit, budeme chtít odehrát kvalitní zápas. Zároveň se utkáním můžeme připravit i na další extraligová kola,“ sdělil hradecký kouč. Mountfield po loňském startu, který bral spíše jako drahou nutnost, svůj přístup letos přece jen změnil, jasnou prioritu v extralize ale ani zdaleka neopustil. V kombinované sestavě s několika nadějnými mladíky nenastoupí poprvé a hrál v ní i před týdnem v Oulu, kdy měl ještě šanci ze skupiny postoupit.

Vyšly z toho sice slušně odehrané zápasy, ale zatím jen čtyři body z pěti odehraných zápasů. Naopak Kärpät prohrál jen jednou, soupeřům nastřílel 23 branek a skupinu F určitě vyhraje. „Oulu je finský mistr a má výborný tým, který i nyní vede finskou ligu, takže nás určitě čeká těžký soupeř,“ je si vědom hradecký kouč.