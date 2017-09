Bída hradeckých začátků. V pěti prvních třetinách ani jedna trefa

V duelech v Liberci a v Litvínově, kde Hradec nedal ani jediný gól a prohrál shodně 0:3, tomu ani jinak být nemohlo. Stejně ale dopadly i další tři, v nichž Mountfield soupeřova brankáře překonal.

„Ve všech letošních zápasech jsme zatím inkasovali jako první a dnešek nebyl výjimkou. Psychicky nám to určitě nepomohlo,“ komentoval vývoj skóre po nedělním utkání s Třincem kouč Mountfieldu Václav Sýkora.

Podle něj byl inkasovaný gól už v polovině první třetiny jen logickým vyústěním toho, jak jeho tým do zápasu vstoupil. „Do hry jsme se nedostali celou první třetinu a pokračovalo to na začátku druhé. Gól, který jsme dostali, to umocnil,“ posteskl si trenér, ale přiznal, že tomuto vývoji pomohl i soupeř: „Třinec začal ve velkém stylu, jeho hráči se skvěle pohybovali a my jsme nestíhali.“

Na gólovou odpověď Hradec čekal téměř do poloviny zápasu. Pomohla mu k obratu a k první tříbodové výhře. „Paradoxně jsme se do zápasu dostali díky oslabením. Ta byla výborně odpracovaná,“ myslí si Sýkora.

Ale vraťme se k prvním inkasovaným gólům. Pro Hradec je varující i to, že se mu to čtyřikrát přihodilo v první třetině a navíc že v ní nedokázal brankově odpovědět. V pěti odehraných prvních třetinách totiž branku nevstřelil ani jednou, čtyři z nich prohrál 0:1.

Se skóre 0:4 po prvních třetinách a pomyslným jediným získaným bodem je s touto bilancí v extralize nejhorší.