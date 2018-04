Hradecký šéf Kmoníček: Všechno špatně nebylo, o úspěchu se mluvit nedá

„Bohužel nemůžu říct, že by sezona úspěšná byla. Aby byla, musíte splnit předsezonní cíle, což se nám nepovedlo,“ přiznává manažer ve chvíli, kdy právě tento fakt už i oficiálně spustil lavinu změn nejen v mužstvu samotném, ale i v realizačním týmu.

Bylo poté, co se nenaplnil finálový cíl, hodně nepříjemné zpovídat se majiteli klubu, který ho vytyčil?

Hlavně to pro nás všechny bylo zklamání. I když se nedá říct, že všechno bylo špatně, nelze prohlásit, že to byl úspěch. Něco se povedlo, základní část byla velmi dobrá, ale play off ne. Majitel to také tak bere, máme v tom hodně podobný názor. Vychází i z toho, že letos jsme asi měli nejsilnější tým, který tady kdy v Hradci byl.

Asi i kvůli konci nyní dochází k obměně kádru, řada hráčů končí, další ještě mohou odejít. Tu jste avizovali, ale odejít může až polovina kádru...

Početně to možná tak vypadá, jsou však mezi nimi i hráči, kteří na konci play off už tolik šancí nedostávali. A navíc náš kádr byl hodně široký.

Důvodem změn je generační výměna hráčů a omlazení kádru. Podle vás to navazuje na hlavní důvod, proč se nepodařilo v play off dojít do finále?

Není to tak, že bychom nepostoupili proto, že jsme měli starší borce, a že když je vyměníme, tak to půjde. Pravda je ale ta, že jsme s postupem času v play off byli hodně unavení. Měli jsme málo odpočinku a asi se to, že máme starší mančaft, projevilo. Takoví hráči potřebují víc času na regeneraci. A když jste unavení, nebruslíte, nedáváte branky, nebruslíte… Takže ano, mančaft bychom měli omladit.

Hodně sil tým asi stálo už čtvrtfinále, v němž jste byli krůček od vyřazení. To jste nakonec odvrátili, předpokládám, že to je ta lepší stránka play off pro vás.

Předně je třeba říct, že jsme pro čtvrtfinále dostali nejtěžšího možného soupeře. A musím ocenit, že byť jsme prohrávali 2:3, tým se semkl a Liberec i se štěstím porazil. Souhlasím ale s tím, že nám to vzalo hodně sil, hráči měli jen dva dny na to, aby se dali do kupy, což bylo málo.

To byl hlavní důvod, že na začátku semifinálové série byl Třinec, dá se říct jednoznačně, lepší?

Přidaly se k tomu i další věci. Měli jsme špatnou produktivitu, špatné přesilovky a kvůli tomu všemu jsme v prvních třech zápasech s Třincem prohráli, což byl podle mě základní nedostatek. Prohrávat 0:3 v semifinále, kde už jsou kvalitní všechny týmy, je velký problém, což potvrzuje i historie.

Tým se ale podruhé v play off právě za tohoto stavu zmobilizoval a následné dva zápasy vyhrál.

Paradoxně se hráči právě tehdy postupně dostávali do pohody a musím říct, že poslední dva zápasy jsme byli určitě lepší. Jen jsme neměli štěstí, abychom sérii vyrovnali. Jsem přesvědčený, že sedmý zápas doma bychom zvládli, ale to jsou jen kdyby a na ta se nehraje.

Konec byl tedy hodně hořký?

Byl a možná proto teď převládají negativní emoce. V sezoně se však našla i spousta pozitivních věcí.

Které máte namysli?

Odehráli jsme dobrou základní část, úspěšné byly i dva turnaje, Spengler Cup a Mountfield Cup, které jsme hráli. A pozitivem bylo i to, že hráči, které jsme před sezonou a v jejím průběhu přivedli, nebyli v globále žádná zklamání. Od některých jsme možná čekali trošku více, ale takový propadák, jakým loni byl například Ryan Potulny, se nekonal.