Hradecký Köhler: Chomutov? Doma bychom o další body přicházet neměli

Oba podobným způsobem, který je pro něj charakteristický: před brankou soupeře si počkal na odražený puk a uklidil ho do branky. Oba v přesilových hrách, v nichž mohl přidat i další.

Tak to je a takové šňůry někdy přicházejí. Někdy vám to tam napadá, někdy ne,“ vypravoval po zápase, v němž se opět střelecky připomněl.

Hradec versus Chomutov ● Předehrávka 49. kola hokejové extraligy, v úterý v 18 hodin v hradecké ČPP Aréně.

● Utkají se druhý tým tabulky (Hradec, 80 bodů) s desátým (Chomutov, 56 bodů).

● Všechny tři letošní vzájemné zápasy skončily výsledkem 3:2. Mountfield vyhrál jeden v základní hrací době a jeden v prodloužení, Chomutov rovněž v prodloužení.

● Hradec bodoval v posledních osmi vzájemných zápasech - čtyřikrát uspěl v základní hrací době, jednou vyhrál v prodloužení a třikrát podlehl v nastavení

Co vám k nim pomohlo proti Litvínovu?

Puky se zkrátka odrážely tam, kam měly, na ta pro mě správná místa. A také tentokrát zůstávaly i v brankovišti, zatímco jindy odletí do rohu a už z toho nic není.

Proti Litvínovu nemuselo zůstat jen u dvou gólů. Podobných příležitostí, z jakých jste je dal, jste měl víc. Byla obrana Litvínova přece jen benevolentnější před svojí brankou?

To si nemyslím. Možná to dokonce bylo naopak. Jarda Bednář mi zkoušel před branku nehrát víckrát, ale bylo to tam nahuštěný. A také při prvním gólu, který jsem dal, stál bek hodně blízko u mě. Až po odrazu puku jsem se kolem něj obtočil, on ho na chvíli ztratil z dohledu a já to mohl bekhendem dát.

A při druhém?

To jsem si puk sklepl a on mi zůstal u hokejky. To se také ne vždycky podaří.

Litvínovu jste nastříleli sedm gólů, z toho čtyři v přesilovkách, vy dokonce obě. Hráli jste je podle vás tak dobře?

Já bych to nepřeceňoval, prostě nám všechno vyšlo, takové zápasy občas jsou. Kolikrát naopak hrajete dobře a gól zkrátka nedáte.

V závěru zápasu jste společně s Rudolfem Červeným a s Petrem Koukalem měli na svém kontě po dvou brankách. Co ten třetí?

Bylo i docela vtipné, když jsme se společně objevili na přesilovce, každý v té chvíli věděl, o co jde. Smáli jsme se a říkali si, na koho to asi přijde. Šanci jsme nakonec měli všichni. Já třeba ve druhé třetině při přečíslení dva na jednoho, ale nespadlo to tam.

Po delší době jste vyhráli výraznějším rozdílem...

Trochu jsme si oddychli a pomohlo nám, že závěr nebyl jen o gól nebo o dva. Hokej jsme si mohli i užít, člověk si v takových chvílích víc dovolí.

Extraliga jde dál, už dnes nastoupíte proti Chomutovu. Co se od něj dá v Hradci očekávat?

Zarputilý hokej. Chomutov hodně spoléhá na brejky, vyndává puky z třetiny, někdy hraje i trochu na hraně rizika. Musíme si dát pozor a jít do zápasu s respektem. Chceme vyhrát, pár bodů už jsme poztráceli a o žádné další bychom doma přicházet neměli.