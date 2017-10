Hradecký Köhler o zlepšení: Když se vyhrává, člověk si začne věřit

Střílí góly, dal jich zatím z týmu nejvíc. Avšak když má útočník hradeckého Mountfieldu Bedřich Köhler najít hlavní důvody toho, proč tým konečně začal vyhrávat, začíná u brankáře.

Ostatně Patrik Rybár se v zápase s Vítkovicemi mohl jako první z hradeckých gólmanů pochlubit tím, že nedostal gól. Hradeckým brankářům se to povedlo poprvé v sezoně, čekali na to do 11. kola.

„Čím pro nás byl jeho návrat? Řekl bych, že byl nejdůležitější. Chytal čtyři zápasy a dostal čtyři góly, k tomu není co dodat,“ chválil Rybára po výhře 2:0 nad Vítkovicemi kanonýr týmu.

Čekal jste, že po zranění bude Patrik Rybár v tak dobré formě?

Mně přišlo, že v jaké formě po sezoně odešel, v takové se vrátil zpátky. Na samozřejmé otázky s tím spojené, sám odpověděl. Jak ale vylezl, tak stejně skvěle do toho naskočil. Je ledově klidný jako vždycky, to nám jako týmu dává strašnou důvěru a obrovský klid.

Přenáší se jeho klid i na vás?

Stoprocentně ano. Když pustí za čtyři utkání čtyři góly, znamená to, že na naše dva vstřelené vyhrajeme. (smích)

Vítkovice jste právě těmi dvěma vstřelenými 2:0 porazili a potvrdili jste zlepšenou formu oproti začátku soutěže, vyhráli jste třetí zápas v řadě. V čem je největší rozdíl proti špatnému vstupu do soutěže?

Když se vyhrává, člověk si začne věřit. Dělá správná rozhodnutí a situace řeší správně, hra pak vypadá daleko líp.

Spadla už z vás křeč po špatném vstupu do soutěže?

Já myslím, že už se na to dalo koukat. Myslím, že jsme hráli dobře v útoku. Už v Chomutově to bylo celkem dobré. Myslím, že i tentokrát tam byly dobré a povedené momenty. Za mě to byl nejlepší zápas v sezoně.

Co podle vás rozhodlo zápas s Vítkovicemi?

Klíčem byla první využitá přesilovka, při které jsme šli do vedení. A potom gól do šatny, který Vítkovice srazil v hlavách. Třetí třetinu jsme to pohlídali.

V týdnu jste hráli tři utkání. Jak to bylo fyzicky náročné?

Když se vyhrává, je to vždy lehčí. Člověk lépe regeneruje.

Na konci utkání aplaudovali diváci Rastislavu Dejovi, který do letošní sezony působil v Hradci. Co jste na to říkal?

Byl to pěkný moment. Já si myslím, že není důvod k jiné reakci. Rasty tady odvedl kus dobré práce. Vždycky na ledě nechal všecko, takže to bylo zasloužené.