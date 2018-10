Okysličený hokejový Hradec zaujal, zatím slyší chválu

A v zatím posledním souboji, kterým uzavřeli první čtvrtinu svého programu v základní části, dopadli Východočeši podobně. Včetně pochval od soupeře. „Hrají opravdu pěkný hokej,“ nechal se slyšet Martin Pláněk, obránce Mladé Boleslavi.

Hradec sice nedělní porážkou 1:4 na boleslavském ledě sice přišli o vedení v tabulce, příznivý dojem z úvodní čtvrtiny odehraných zápasů ale nepokazili. Ve třinácti zápasech výrazně zaujali.

Čím hlavně?

1. Rychle dopředu a akci zakončit

Žádné dlouhé vyčkávání poté, co soupeři vezmeme puk, naopak rychle se pokusit ohrozit branku soupeře. A hodně střílet, protože kdo nevystřelí, nemůže dát gól.

Tak by se ve stručnosti dala charakterizovat změna, s níž nový hlavní trenér Tomáš Martinec přišel k týmu. Vedle všech dalších okolností to tak trochu vyplynulo i ze situace, která v Mountfieldu po minulé sezoně, která nenaplnila finálové ambice, nastala: řada opor, povětšinou velezkušených, odešla, někteří sice zůstali, ale kolem nich se nabalili převážně mladí. Změna systému z toho vyplynula.

„Odešla kvalita, musíme to nahradit aktivitou, chceme hrát aktivní hokej, v pěti dopředu, v pěti dozadu,“ plánoval před sezonou Martinec. Tým se to naučil obdivuhodně rychle a zatím to v zápasech vychází.

2. Spolehlivá obrana, málo inkasovaných gólů

S novou taktikou v přípravě občas přišla viditelná chyba, kterou soupeř potrestal. Nebo skončila faulem a následnou přesilovkou.

„Chceme podporu obránců do útoku. Je to hra dost na riziko, z toho pak občas chyby a ztráty vznikají,“ připustil Martinec.

Jenomže s příchodem extraligy se tento nedostatek dařilo Mountfieldu napravovat. Výsledek? Až do nedělního zápasu nejmenší počet obdržených branek ze všech. Po ní na tom je o jeden inkasovaných gól lépe Plzeň, ale ta sehrála o zápas méně.

3. Vyrovnané rekordy v bodech a v sérii

Mountfield sice sezonu zahájil prohrou 0:4 na Spartě, poté ale následovala sedmizápasová šňůra výher, během níž ztratil jediný bod. Tím vyrovnal svůj hradecký rekord z loňské sezony a poprvé se vyšvihl do čela tabulky, kam se ještě jednou a na delší dobu vrátil, než o tuto křehkou výsadu v neděli přišel.

Sérií výher také dal Mountfield základ k solidnímu bodovému zisku v první čtvrtině soutěže, 26 bodů znamená stejně jako série výher vyrovnaný hradecký rekord, stejně bodů měl Mountfield po třinácti zápasech jen ve své druhé hradecké sezoně 2014/2015.

4. Obránce nejproduktivnějším hráčem týmu

Není to sice nic neobvyklého, ostatně Třinec na tom je v případě Krajíčka stejně, ale aby nejproduktivnějším hráčem týmu byl obránce, bylo do loňska, za časů Bednáře či Červeného, skoro nemožné.

Jenomže Petr Zámorský hraje v úvodu sezony v pohodě. I jemu jako obránci vyhovuje ofenzivní styl nového kouče a když se k tomu přidá výsada být na ledě často i v přesilovkách, není se čemu divit. Čtyři góly a sedm asistencí je stejně jako u třineckého Krajíčka nejvíc ze všech beků v lize.

5. Výborní brankáři, zářící Maxwell

Po sezoně odešel do NHL Patrik Rybár, jenž se během předcházejících dvou sezon často proměnil v nepropustnou zeď v brankovišti. Že by ale jeho odchodem jistota v brance odešla s ním, tak to ani náhodou. Hradec přivedl někdy rozporuplného Maxwella a zatím se ukazuje, že udělal dobře.

Maxwell totiž vévodí brankářským statistikám soutěže, navíc má za zády výborného Pavelku, který když nastoupí, rozhodně za svým parťákem nezaostává.

6. Mladí v útoku se prosazují a bodují

Byť řada zkušených harcovníků hradecký útok opustila, v týmu jich několik zůstalo a někteří noví, jako Vincour či Rákos, přišli. Obavy z toho, kdo převezme přípravu a střílení gólů poté, co odešli tři ze čtyř nejproduktivnějších hráčů loňska Bednář, Červený a Köhler, byly na místě.

„Musí se o to podělit všichni,“ přál si před sezonou Martinec. Nakonec se tak stalo, aktuálně nejlepší ostatní nijak výrazně nepřevyšují. na první pohled je ale patrný i druhý rozdíl, na gólech se daleko výrazněji podílejí mladí. Vždyť dvacetiletý Radovan Pavlík je z útočníků zatím nejproduktivnější, o dva roky starší Miškář je v klubové hierarchii útočníků třetí.