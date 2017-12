Smoleňák zvýší důraz naší hry, věří manažer hradeckých hokejistů

Richardem Jarůškem nedávno opuštěné místo urputného, silného bojovníka a nekompromisního zakončovatele nezůstalo v útoku hradeckého Mountfieldu dlouho volné. Vedení klubu totiž angažovalo jednatřicetiletého Radka Smoleňáka, borce s výrazným hokejovým životopisem, jemuž v kolonce hokejové přednosti vévodí právě důraz a síla.

Hradecké příchody ● Brankáři

Jakub Sedláček (Dinamo Riga, hostování, příchod 7. 8. 2017,

v týmu už není)

Samuel Baroš (Zvolen, zkouška 31. 10. 2017, v týmu už není)

● Obránci

Oskars Cibulskis (Dinamo Riga, 18. 5. 2017)

Dominik Graňák (Rögle BK , 1. 5. 2017)

Filip Pavlík (Litvínov, 1. 5. 2017)

Mislav Rosandič (Banská Bystrica, 1. 5. 2017, v týmu už není, vrátil se na Slovensko)

Petr Zámorský (Sparta Praha, hostování, 15. 11. 2017)

● Útočníci

Lukáš Cingel (Sparta, 1. 5. 2017)

Petr Koukal (Avtomobilist Jekatěrinburg, 1. 5. 2017)

Tomáš Zigo (Banská Bystrica, 1. 5. 2017

Lukáš Vopelka (Dukla Trenčín, 7. 7. 2017)

Martin Látal (Mladá Boleslav, hostování, 5. 10. 2017)

Henri Tuominen (Karlovy Vary, střídavé starty, 27. 11. 2017)

Radek Smoleňák (Slovan Bratislava, hostování, 6. 12. 2017)

„Získali jsme hráče, který by měl zvýšit důraz v osobních soubojích, před brankou. Zároveň by měl zvýšit produktivitu našeho týmu, neboť Radek na to má potřebné parametry,“ vysvětlil, proč se vedení klubu rozhodlo Smoleňáka angažovat, generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček.

Mountfield sice v útočných řadách několik velmi důrazných hráčů má, ale takových není nikdy dost. Zvlášť když jeden, o kterém už byla řeč, před nedávnem pláchl do pražské Sparty. „Jsem rád, že se nám podařilo jednání s takto kvalitním hráčem, jakým Radek Smoleňák bezpochyby je, dotáhnout do zdárného konce,“ pochvaluje si hradecký manažer.

Hradečtí se nijak netajili tím, že vyšperkování už tak kvalitní sestavy jedním výrazným útočníkem, by se určitě nebránili. Nahrála jim v tom zdánlivě nepochopitelná věc. Smoleňák totiž na konci minulého týdne skončil v bratislavském Slovanu, a to v době, kdy patřil k jeho nejproduktivnějším hráčům, v této sezoně KHL totiž odehrál 24 zápasů a nasbíral v nich 19 kanadských bodů za 5 branek a 14 asistencí.

„Naše dohoda je v tuto chvíli do konce soutěžního ročníku. Radek by se měl ve čtvrtek připojit k týmu a pokud se nic nestane, v pátek by měl naskočit do zápasu proti Litvínovu,“ vysvětlil Aleš Kmoníček. Smoleňák se v sestavě Slovanu v zápase KHL naposledy objevil 18. října, před třemi týdny ho vedení klubu dalo na listinu volných hráčů a nabídlo ho rivalům v KHL. V té době byl přitom nejproduktivnějším hráčem týmu, nyní je stále druhý.

Smoleňák výrazně zvýší konkurenci v hradeckém útoku v situaci, kdy mu už několik týdnů chybí tři jeho stabilní hráči Šimánek, Vopelka a Zigo, navíc v minulých zápasech nejprve kvůli zranění a poté kvůli nemoci několikrát absentoval také kapitán Bednář.

Smoleňák je už čtrnáctým hráčem, který před touto sezonou či v jejím průběhu do Hradce přišel. Skutečností však je, že čtyři z těchto posil v Hradci už nejsou. Vedle už zmíněného útočníka Jarůška to platí i o obránci Rosandičovi. Slovenský bek si nevybojoval stálé místo v hradecké obraně a minulý týden se vrátil do Banské Bystrice.

Podobný osud potkal i dva brankáře. Jakub Sedláček, jenž v úvodu sezony na pozici jedničky zaskakoval za zraněného Patrika Rybára, odmítl po jeho návratu pokračovat v pozici dvojky a své angažmá neprodloužil. V týmu už není ani Samuel Baroš. Ten do Hradce nedávno přišel jako možná dvojka, jenomže klub mu angažmá nakonec nenabídl.