Hradecký bek Graňák: Vítkovice se zlepšují a nahoře jsou zaslouženě

Získat první extraligovou výhru v roce 2018 se tak Graňák bude se svými spoluhráči pokoušet v pátek, kdy do Hradce přijedou Vítkovice, jeden z nejúspěšnějších týmů posledních týdnů, který v tabulce vystoupal už na 2. místo.

„V průběhu sezony se stále zlepšují a nahoře jsou zaslouženě,“ říká o dnešním soupeři zkušený hradecký obránce.

Čím se podle vás prosazují?

Hrají aktivní hokej a mají výborné bruslaře. Útočníci jsou všichni velmi rychlí a celý systém týmu je takový dost přímočarý.

Přesto jste oba dosavadní zápasy nad nimi vyhráli.

Hlavně v tom druhém jsme jejich útočnou sílu pocítili. Naštěstí se nám tehdy povedlo nastřílet dost gólů a vyhrát.

Půjde o bezprostřední souboj o druhé místo v tabulce, ale vedoucí Plzeň je bodově poměrně daleko. Stále platí cíl základní část vyhrát?

Ambice máme ty nejvyšší. Máme sehráno méně zápasů a nemožné to není. Skončit první v základní části by byl splněný sen. O to nejcennější se ale stejně bude hrát až na jaře v play-off, teď jde hlavně o to mít co nejlepší pozici. Důležité bude také to, abychom do play-off postoupili v dobré formě. Posledních pár utkání jsme moc bodů neposbírali. Je třeba to zase nakopnout. Čím dřív, tím líp.

Nepovedlo se vám vyhrát ani nyní v Chomutově, kde jste vedli 2:0 a přesto jste nakonec získali jen bod. Ovlivnil tento výsledek váš start na Spengler Cupu v Davosu?

Jednoduché to ve Švýcarsku nebylo, v pěti dnech jsme hráli čtyři zápasy, což bylo velmi náročné, ale po psychické stránce to mělo výhodu v tom, že nebyl čas přemýšlet nad chybami. Po zápase uběhlo pár hodin a přišel hned další. Navíc se tam hrál otevřený a rychlý hokej, který mi vyhovuje. Nejčerstvější jsme po Švýcarsku nebyli, ale takový program mi přesto přišel docela vhod.

Ztráta dvou bodů v Chomutově vás mrzí hodně?

Jeden bod je málo. Hráli jsme dobře, měli jsme plno vyložených šancí i za stavu 1:0 nebo 2:1, kdy jsme mohli zvýšit. Navíc jsme dostali gól několik vteřin před koncem. Kdybychom získali dva body, řekli bychom si dobře, výhra je, ale jeden bod nestačí.

Vy jste se podílel na obou gólech Hradce, jste spokojen alespoň s tím?

Pár věcí mi vyšlo a z tohoto pohledu mě výkon těší. Ale při vyrovnávacím gólu jsem se nechal zbytečně zatáhnout za branku a potom jsem před ní chyběl.