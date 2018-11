Doma paráda, venku bída. Trápíme se, mrzí hradeckého kapitána Graňáka

„Doma máme výsledky velmi dobré, ale venku, i když hra není nejhorší, body ztrácíme,“ posteskl si kapitán Mountfieldu Dominik Graňák, „ale nevím, jestli se po zápase v Třinci dá říct, že naše hra byla dobrá.“

Rozdíl je při pohledu na tabulku patrný. Zatímco v domácích zápasech získal Mountfield nejvíc bodů ze všech, ve venkovních je předposlední. I proto, že tříbodovou výhru si zatím za dosavadní část sezony přivezl jedinou, před dvěma měsíci už ve 3. kole ze Zlína.

Dále to byly jen paběrky, ke svému bodovému zisku tak na cizích hřištích zatím přidal jen devět bodů, horší je už jen Chomutov se zanedbatelnými třemi. „Dřív jsme hodně zápasů venku vyhrávali, výsledek jsme ale chtěli bránit. Teď v Třinci jsme se snažili v poslední třetině vytvořit tlak, vyrovnat, ale nepovedlo se to,“ přemítal hradecký kapitán.

Nepovedlo se to třeba i proto, že rozhodčí pro údajný ofsjad útočníkovi Smoleňákovi neuznali vyrovnávací gól na 2:2, stejně jako třeba proto, že sedm minut před poslední sirénou Graňákovi zmařil velkou šanci třinecký gólman Hrubec. „Rozhodnutí při Smoleňákově gólu bych nechtěl hodnotit, ale z mého pohledu ze střídačky to ofsajd nebyl. Byl jsem na střídačce, důvěryhodnost mého úsudku z toho úhlu není vysoká, ale zdálo se mi, že to chytil na modré,“ vyjádřil se Graňák k možnému vyrovnání.

Při své šanci zase doplatil na to, že to pro něj nebyla jednoduchá situace a že třinecký gólman Hrubec navíc výborně zasáhl: „Šance to byla velká. Puk se ke mně odrazil velmi rychle, přesně na hokejku, ale byl trochu ve vzduchu. Nevěřil jsem si, že jej trefím úplně přesně, takže jsem se víc než na to, kam jej trefím, soustředil na to, abych ho vůbec trefil. Brankář ale udělal velmi dobrý zákrok, byl tam opravdu rychle.“

I proto Hradec na ledě soupeře znovu ztratil a podtrhl tím letošní nevýraznou bilanci na cizích hřištích. „Přece to nemůže až tak velký rozdíl, jestli hrajeme doma, nebo venku. Samozřejmě, doma je to pro každého příjemnější, přijdete připravený z domu, máte navyklý režim, venku přijdete do haly po třech hodinách v autobusu. Tak to mají i jiné týmy a z venku si vezou více bodů,“ přemítal Graňák.