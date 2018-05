Hradec získal posily z týmu, jenž mu ukončil sezonu. Rybára láká NHL

Dalších 15 fotografií v galerii Daniel Rákos v třineckém dresu (vlevo) kryje kotouč před plzeňským Davidem Stachem. | foto: Ladislav Němec, MAFRA

dnes 10:06

Zajímavé posily míří do Hradce Králové. Východočeský klub zlákal hned dva hokejisty, kteří se v uplynulé sezoně podíleli na jeho vyřazení z play off. Z Třince přicházejí Daniel Rákos a Tomáš Linhart. A to není vše.