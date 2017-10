Hradec vyrazil pro postup v Lize mistrů bez mnoha zkušených hokejistů

„Nejeli z několika důvodů. Někteří proto, že jsme je chtěli s ohledem na zdravotní stav šetřit, někteří proto, že jsou zraněni, a ti nejstarší proto, že taková byla vzhledem k nabitému programu dohoda,“ vysvětlil, proč se v pondělí do Švýcarska vydal tým, jehož sestava zdaleka nebude odpovídat té extraligové, generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček.

Hradec Králové v Lize mistrů Mountfield v úterý v Bernu sehraje své poslední utkání v základní skupině F, začátek v 19.45.

Mountfield jde do utkání jako druhý tým tabulky za již postupujícím Nottinghamem, na Bern a finský TPS Turku má k dobru jeden bod.

Postoupit do play-off z druhého místa této skupiny mohou všechny tři týmy, Hradec bude mít jistotu bez ohledu na výsledek zápasu Turku - Nottingham v případě, že získá dva body.

Chybět v ní například budou Bednář, Koukal, Cibulskis, Džerinš, Graňák či kanonýr posledních týdnů Köhler. „Vyhrát ve Švýcarsku samozřejmě chceme, ale hlavně chceme, aby naše opory byly v pořádku na pátek a na neděli,“ přiznal Kmoníček.

V závěru týdne čekají na Mountfield další dva extraligové zápasy, nejprve v Jihlavě a poté očekávané první derby s Pardubicemi. Bude to poté, co se Mountfield po tápání v úvodu sezony konečně zvedl a poprvé vyhrál tři zápasy za sebou, aniž by v nich ztratil jediný bod.

O nejzkušenější borce osekanou sestavu v Bernu doplní hráči spřátelených prvoligových klubů Litoměřic a pražské Slavie. Na duel Ligy mistrů se tak mohou těšit například v Litoměřicích hostující Jirásek, Miškář a Pilař či letošní slávisté Barák a Kopta. Sestavu doplní junioři Muška a Pohl.

Roli zkušených hráčů z extraligy v tomto výběru přeberou třeba Cingel, Jarůšek, Červený, Dragoun, Vopelka, Zigo či Dvořák v útoku a Pavlík, Čáp či Rosandič v obraně.

Mountfield se do Bernu vydal v pondělí dopoledne, jen pár hodin po extraligovém duelu s Vítkovicemi. Výprava odjela dvoupatrovým autobusem, po večerním zápase se stejným způsobem do Hradce vrátí.

V Bernu bude Mountfield hájit druhé, postupové místo, jistým vítězem skupiny F, v níž hraje, už je anglický Nottingham. Hradec se s Bernem poprvé utkal minulý týden, kdy ho na domácím ledě 5:4 porazil. I s touto výhrou má nyní na svém kontě čtyři tříbodové úspěchy za sebou.