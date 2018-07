Další posily? Vedení Hradce chce napřed vidět, co ukáží testovaní hráči

„Naskytly se nám příležitosti zkusit hráče na try-out, takže si počkáme, jestli nás zaujmou natolik, že bychom posléze uvažovali o podpisu smlouvy,“ uvedl generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček, „máme rozjednané některé zahraniční hráče, ale momentálně chceme počkat, jak dopadnou hráči, které teď zkoušíme nebo budeme zkoušet.“

Hradecký tým prošel během léta velkou proměnou. Dosud se z něj vytratilo 13 hráčů, které se vedení klubu snaží nahradit. Do včerejška se v kabině objevilo 10 nových hráčů, včera k nim přibyli na ledě další.

Už včera s týmem trénoval plzeňský útočník Petr Straka, jenž hrál v minulé sezoně nejen v Plzni, ale i v Jihlavě, obránce Richard Nedomlel ze Sparty. Na konci července by se k nim měl přidat i lotyšský útočník Maris Bičevskis v případě, že nezíská lukrativnější angažmá.

„Na Petra Straku máme dobré reference a on chce dokázat, že jeho loňská sezona, která nebyla úplně povedená, byla výjimkou,“ sdělil hradecký manažer.

Nedomlel by zase mohl být alternativou do obrany. „Má zajímavé parametry, je velký, silný a důrazný. Sháněli jsme obránce podobného typu a právě on to splňuje,“ poznamenal Kmoníček.



O tom, kdo kádr pro blížící se sezonu nakonec doplní, se pravděpodobně rozhodne do konce první poloviny srpna, kdy za sebou Hradečtí budou mít první přípravný zápas a kvalitně obsazený Mountfield Cup, který klub pořádá. „Chceme je vidět v zápasech,“ uvedl hlavní kouč Tomáš Martinec.

Na tom, koho Hradec angažuje, bude záviset i záležitost kolem obránce Radima Šaldy. Mladík, jenž minulou sezonu absolvoval v zámoří a v červnu byl draftovaný Detroitem, totiž může znovu za moře odcestovat. Byť by ho Hradec rád měl ve svém kádru.

„Po draftu dostal nabídku z Rimouski, což je klub v juniorské soutěži. Zvažujeme, zdali ho pustíme, nebo ne, je to především na nás. Zjišťujeme, jak by pak celá situace vypadala, probíráme ji s trenéry,“ vysvětlil manažer Kmoníček.

Podobným případem je i útočník Smoleňák, jenž do Hradce přišel v průběhu minulé sezony a klub by ho rád angažoval i na tu příští. Jenomže v tuto chvíli s touto variantou už příliš počítat nemůže.

„S Radkem jsme dlouho jednali, a i když obě strany měly – a možná ještě mají – zájem spolupracovat, tak jsme zkrátka nedokázali najít společnou cestu v oblasti financí,“ poznamenal generální manažer, s tím, že se vše může změnit: „Radkovi jsme dali maximální nabídku, jakou jsme byli schopni, a on ji neakceptoval, tudíž v tuto chvíli již dále nejednáme. Kdyby si to v dohledné době, než třeba někoho podepíšeme, rozmyslel, budeme velmi rádi.“



V Hradci si jsou vědomi, že v nové sezoně bude role týmu jiná než loni. „Je jasné, že nebudeme mít takovou kvalitu jako v minulé sezoně, odešla řada kvalitních, bodových hráčů. Musíme se od toho ale oprostit a prosadit se bojovností a bruslením,“ uvedl Martinec, jenž v létě nahradil kouče Václava Sýkoru.