Hokejový Hradec se ukáže ve Zlíně. Přišel už Rybárův čas?

Přišel už čas, aby se gólman, jenž se v průběhu minulé sezony vypracoval v jasnou hradeckou jedničku, v novém extraligovém ročníku poprvé postavil do branky Mountfieldu?

I to je jedna z důležitých otázek před duelem, v němž se hradecký tým znovu pokusí vylepšit zatím spíše matný dojem ze svého působení v extralize. Možné to je, protože Hradec utkání se Spartou prohrál, a proto by se změna, byť Rybárův kolega Jakub Sedláček nepodal špatný výkon, nabízela.

H. K. v extralize V pátek nastoupí v 17.30 ve Zlíně, v neděli na svém ledě od 17 hodin přivítá Mladou Boleslav.

Ve Zlíně se Mountfieldu v poslední době nedaří, naposledy zde vyhrál v březnu roku 2014, od té doby všech sedm zápasů prohrál a získal v nich jediný bod.

Mountfieldu se konečně vyprazdňuje marodka, kvůli zranění nemohou hrát už jen útočníci Dragoun a Radovan Pavlík.



Rybár se nechtěně kvůli svému zranění ocitl v podobné pozici jako před rokem. Také tehdy v úvodu extraligy nechytal, aby po působení v Litoměřicích naskočil do týmu, kterému se úvod sezony také nepovedl podle představ.

Hradečtí si to dobře uvědomují i proto, že od letošní sezony vedení klubu čeká ještě víc, než byl loňský bronz. „Hrajeme, jen když nám teče do bot. Musíme se probrat, nebo to za nás udělají nahoře. To je přirozená součást hokeje, tak to chodí,“ uvedl kapitán hradeckého týmu Jaroslav Bednář.

Mountfield na jeho apel má na konci týdne dvě příležitosti. Dnes ve Zlíně a v neděli na svém ledě v duelu s Mladou Boleslaví. Na Moravě je ale čeká soupeř, který extraligu také nezačal nejlépe, ale poslední dva zápasy vyhrál a v tabulce je hned za devátým Hradcem. „Tyto úspěchy nám psychicky pomohly, hráči získali sebevědomí. Probrali se nám i střelci, nejsme už pod tak velkým tlakem,“ řekl trenér Zlína Robert Svoboda.

Na Hradec si navíc Zlín věří, doma s ním neprohrál už tři a půl roku. Přišel čas na změnu?