Hradecký kapitán Koukal: Dozor nebudu, mě taky za ruku nikdo nevodil

V Hradci se postavil nový mladý tým, vy budete dělat kapitána, budete mladší hráče nějak usměrňovat?

Nemyslím si, že bych měl být nějaký dozor. Já když jsem byl mladší, tak mě nikdo vyloženě za ruku nedržel. Já si myslím, že si můžu vzít příklad z hodně dobrých kapitánů. Například od Jirky Dopity nebo Jardy Bednáře. Doufám, že se jim budu trochu podobat, protože nemuseli skoro nic říct, a každý hned věděl, co si myslí. Na základě toho si nemyslím, že bych po nějaké nepovedené třetině mlátil hokejkou a začal řvát. Mám i výborné asistenty Dominika Graňáka a Daniela Rákose. Myslím, že když bude někdo chtít o přestávce něco říct, tak to prostě řekne. Já s tím rozhodně problém mít nebudu.

Takže to céčko na dresu tolik nevnímáte?

Opravňuje mě to jít si před zápasem podat ruku s rozhodčími a kapitánem soupeře. Určitě je to pro mě velká čest, když mně kluci dali své hlasy, a já za to cítím zodpovědnost. Ale i kdybych ho neměl, tak bych chtěl být lídrem a pomáhat týmu k co nejlepším výkonům. A jenom písmenem na dresu tomu nepomůžu.

Hradec vs. Chomutov V neděli od 17 hodin v hradecké ČPP aréně, půjde o první domácí utkání Mountfieldu v sezoně.

Hradecký Mountfield vstoupil do sezony v pátek na Spartě, padl 0:4.

Chomutov k prvnímu extraligovému utkání v nové sezoně nastoupí až dnes, hraje na ledě úřadujícího mistra Komety Brno. Utkání začíná v 15.30.

V loňském ročníku měl ve vzájemných zápasech navrch Hradec. Ten dokázal Chomutov porazit dvakrát v základní hrací době a jednou po prodloužení. To Chomutov se radoval pouze jedinkrát, doma vyhrál po prodloužení.

Na lavičce Chomutova zůstal zkušený trenér Vladimír Růžička. Před sezonou Piráty opustil kapitán Michal Vondrka, který zamířil do Mladé Boleslavi. Novým kapitánem se stal sedmatřicetiletý Marek Tomica.

Chomutov v generálce na extraligu podlehl vysoko 1:5 Liberci.

Hradec nastupoval před sezonou v Lize mistrů. Poslední dva zápasy se mu nepovedly, nejprve prohrál po prodloužení v Norimberku 3:4. Poté nestačil na Rouen, ve Francii totiž nevstřelil ani branku a prohrál 0:2.

Hradec skončil loni na třetím místě, když v semifinále prohrál s Třincem. Chomutov musel hrál play out, ale v extralize se dokázal udržet.

Jak jste připraveni na novou extraligovou sezonu?

Jsme připraveni dobře, ač výsledky v přípravě moc dobré nebyly. Prohráli jsme ve Francii po prodloužení, v Německu dokonce v základní hrací době. Tohle ten obraz týmu před sezonou trochu sráží. Na druhou stranu nám to může pomoci. O to více budeme pokorní, což může být prospěšné. Je to varování a my ho musíme přijmout.

Loni jste měli útočit na titul, navíc jste byl na olympiádě. Letos je to jiné, žádné velké cíle nejsou stanoveny. Jak těžko se hledá motivace?

Je pravda, že už jsem unavený. Není to jako dřív. To jsme s Petrem Průchou a Honzou Kolářem hráli před každým zápasem i tréninkem fotbal, kde jsme se vydali. Poté jsme šli normálně hrát hokej a neřešili jsme to. Nechci si tu ale stěžovat. Jarda Bednář válel ještě loni ve 41 letech, já si nedokážu představit, že bych hrál tak dlouho. I když ten život strašně letí.

Před sezonou to ale zábava asi moc není, že?

No to není. Ještě, že už se to rozbíhá. Moc se na to těším, pak to jde všechno rychle za sebou. Sice jsme hráli Ligu mistrů, kde už jsou ostré zápasy, ale pořád tomu něco do extraligy chybí.

Myslíte, že tým má větší potenciál, než ukázal v posledních dvou utkáních v Německu a Francii?

Je lepší hrát hůř a vyhrát než opačně. Nás teď trápila koncovka, ale šance jsme měli. Ale na to se nedá vymlouvat, to vám řekne každý, že mu nešla. Proto na tom musíme zamakat, ale to jsou jen takové fráze. Je jisté, že z tribuny góly nedáme.