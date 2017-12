Útočník Smoleňák po odchodu z KHL posílil Hradec Králové

„Získali jsme hráče, který by měl zvýšit důraz v osobních soubojích, před brankou a zároveň by měl zvýšit produktivitu našeho týmu, neboť Radek na to má potřebné parametry,“ řekl klubovému webu generální manažer Aleš Kmoníček.

Se Smoleňákem přestali ve Slovanu počítat před měsícem a půl, přestože byl nejproduktivnějším hráčem týmu. Naposledy nastoupil 18. října. Následně ho běloruský trenér Eduard Zankovec, který na začátku října nahradil českého kouče Miloše Říhu staršího, odstavil úplně.

Ještě nyní Smoleňák zůstává s 19 body za pět tref a 14 asistencí z 24 zápasů druhý v kanadském bodování Slovanu. Na konci listopadu se dohodl na ukončení kontraktu a nyní se konečně může těšit na další zápasy. „Radek by se měl ve čtvrtek připojit k týmu a pokud se nic nestane, v pátek by měl naskočit do zápasu proti Litvínovu,“ uvedl Kmoníček.

Smoleňák má za sebou dlouholeté působení v zahraničí a v extralize odehrál dosud jedinou sezonu. Připsal si v ní ve 63 zápasech 23 bodů za 19 branek a čtyři asistence. Na kontě má i sedm startů v NHL za Tampu Bay a Chicago ze sezon 2008/09 a 2009/10. Jinak nastupoval na farmách.

V roce 2010 se vrátil do Evropy a po působení ve Spartě a hostování v Kladně se vydal na další zahraniční angažmá. Ve Finsku oblékal dresy Ässätu Pori, Pelicans Lahti a TPS Turku, ve Švédsku nastupoval za Timru IK a MODO Hockey a v KHL také za Nižnij Novgorod, Chanty-Mansijsk a Záhřeb.