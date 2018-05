Trio končících útočníků možná v Hradci zůstane

„S oběma jsme v kontaktu,“ připustil generální manažer hradeckého Klubu Aleš Kmoníček při dotazu, zda za Hradec budou i v příští sezoně hrát útočníci Radek Smoleňák a Andris Džerinš.

Oběma skončila po jarním vyřazení v semifinále smlouva, oba zkoušeli najít jiné angažmá. Nejlépe v KHL. Zatím ale nový klub nemají. „Nedokážu odhadnout, jak to dopadne. Smoleňák mě ale ujistil, že kdyby mu KHL nevyšlo, tak Hradec bude první, s kým se bude chtít dohodnout. Bude to ale také otázka peněz, které jsme museli na novou sezonu trochu zredukovat,“ uvedl Kmoníček a dodal: „Jsme v kontaktu i s Džerinšem.“

Třetím možným odcházejícím je další útočník Rudolf Červený. Mohl by jít v případě, kdyby našel klub, který by ho ze stávající smlouvy v Hradci vyplatil. To se podle Kmoníčka zatím nerýsuje: „Vycházím z toho, co mi Ruda řekl. Mluvil o tom, že v tuto chvíli jinou nabídku nemá a spíš počítá s tím, že tady bude. A musím říct, že jeho postoj ke klubu a k tréninku mě těší.“