Norimberk? Jsem zvědavý, tady jen vyhazovali puky, říká hradecký Koukal

Začali vcelku slušně, pak ale během několika desítek vteřin udělali dvě chyby a soupeř je potrestal.

Co naplat, že v dalším průběhu zápasu měli místy až drtivou převahu, vypracovali si řadu šancí a do statistiky si zapsali oproti soupeři více než dvojnásobný počet střel. Svůj úvodní duel letošní Ligy mistrů nakonec Hradečtí s Norimberkem, o kterém je řeč, 1:2 prohráli.

Dnes večer budou mít šanci přemožiteli porážku vrátit. Hraje se v Norimberku, pro oba soupeře jde o třetí vystoupení v základní skupině F, oba do zápasu nastoupí s jednou výhrou a jednou prohrou na kontě. Hradec si výhru připsal v duelu s francouzským Rouenem, kde nastoupí v neděli, Norimberk si pro porážku dojel do finského Oulu, od tamního Kärpätu dostal devět gólů.

Hradec v Lize mistrů dnes v 19.30: Norimberk - Hradec

neděle v 15.00: Rouen - Hradec

Dosavadní výsledky:

Hradec - Norimberk 1:2

Hradec - Rouen 3:2

Kärpät Oulu - Rouen 4:0

Kärpät Oulu - Norimberk 9:3 Pořadí ve skupině F:

1. Kärpät Oulu 6 bodů

2. Hradec 3

3. Norimberk 3

4. Rouen 0

„Na Norimberk jsem zvědavý víc, protože u nás půl zápasu jen vyhazovali puky. Uvidíme, co předvede na svém ledě, jestli změní hru, nebo jestli my jsme hráli tak dobře,“ řekl před dnešním ranním odjezdem k oběma zápasům kapitán Mountfieldu Petr Koukal.

Zápas s Norimberkem sice podle gólů rozhodl začátek, v němž Hradečtí inkasovali dva góly a pak už jen stačili v jeho polovině snížit na konečných 1:2, ale kapitán je přesvědčený, že příčinou porážky bylo něco jiného: „Byli jsme nemohoucí dát gól, přitom oni nehráli nic. Půl zápasu se hrálo jen na jednu branku, oni snad čekali na brejky. U nich to možná bude jiné, co ale budou hrát, to vůbec nevím.“ Po dnešním utkání se Hradec může v případě výhry osamostatnit na druhém místě tabulky skupiny F a do vyřazovací části Ligy mistrů postupují z každé skupiny dvě nejlepší mužstva.

Pro Hradec, jehož kádr v létě prošel výraznou obměnou, bude dnešní večerní utkání předposledním před vstupem do extraligové soutěže, nedělní ve Francii pak bude úplně poslední. „Máme změněnou taktiku a trochu jiný styl hry. Sžíváme se s tím, objevují se dobré náznaky,“ řekl týden před startem extraligy kapitán týmu.

K větší spokojenosti mu chybí především více nastřílených gólů, což ukázaly i první dva zápasy Ligy mistrů. Hradec v nich vyslal na branku soupeřů na osm desítek střel, ale vstřelil jen čtyři góly. „Na koncovce musíme zapracovat. Na to, kolik máme šancí, dáváme strašně málo gólů, platí to i o přesilovkách,“ myslí si Koukal.

Poslední dvě možnosti k vylepšení této bilance bude tým mít dnes a v neděli. Využije je?